Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tháng Năm, Boston nhớ Người

Đoàn lãnh đạo các Cơ quan và đại diện Việt Nam tại New York và đại diện cộng đồng người Việt đã đến thăm Khách sạn Omni Parker House ở Boston, nơi Bác Hồ từng làm việc trong trong giai đoạn 1912-1913.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cùng Tổng Giám đốc John Murtha trao đổi nội dung liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn sách về lịch sử khách sạn Omni Parker House. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Mỹ, nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo các Cơ quan và đại diện Việt Nam tại New York cùng đại diện cộng đồng người Việt tại bang Massachusetts do Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy Bộ phận khu vực New York, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, dẫn đầu ngày 18/5 đã đến thăm Khách sạn Omni Parker House ở thành phố Boston, nơi Bác Hồ từng làm việc trong những năm đầu hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại.

Vui mừng trở lại thăm Khách sạn Omni Parker House trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Về nguồn và theo dấu chân Bác, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định nơi đây đã trở thành một di tích đặc biệt, gắn với một giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Mỹ.

Đại sứ cùng đoàn đã xúc động ôn lại những dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước của Người, trong đó có thời gian sống và làm việc ở New York và Boston.

Ban lãnh đạo khách sạn giới thiệu hai loại bánh đã trở thành thương hiệu “Boston Cream Pie” và “Parker House Rolls” mà thợ bánh Nguyễn Tất Thành từng làm theo công thức vẫn được khách sạn sử dụng ngày nay. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Tại đây, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã nghiên cứu lịch sử đấu tranh giành độc lập của Mỹ, trực tiếp chứng kiến và tham gia ủng hộ phong trào đòi quyền bình đẳng của người Mỹ gốc Phi, lấy đó làm nguồn cảm hứng và bài học cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước Việt Nam.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang trân trọng cảm ơn chính quyền thành phố Boston và Khách sạn Omni Parker House trong những năm qua đã đón tiếp trọng thị nhiều Lãnh đạo, đoàn đại biểu cũng như du khách Việt Nam đến thăm; đánh giá cao việc Khách sạn không chỉ lưu giữ mà còn phát huy hiệu quả giá trị các hiện vật, tư liệu quý, góp phần tôn vinh vị Lãnh tụ lỗi lạc, Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh-Nguyễn Ái Quốc.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang xem một số tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam trưng bày tại sảnh khách sạn. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trong thời gian tới, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, thu thập thông tin, tư liệu liên quan đến Bác Hồ trong thời gian Người sống và hoạt động ở New York và Boston.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng bày tỏ cảm ơn chính quyền bang Massachusetts và thành phố Boston thời gian qua đã ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, trong đó có nhiều du học sinh Việt Nam, sinh sống, làm việc và học tập tại địa phương, làm cầu nối thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ.

Vui mừng chào đón Đại sứ Đặng Hoàng Giang trở lại thăm vào đúng dịp ý nghĩa này, ông John Murtha, Tổng Giám đốc Omni Parker House, đã mời đoàn cùng thưởng thức hai loại bánh nổi tiếng và đặc trưng nhất của khách sạn tại chính chiếc bàn cẩm thạch nơi chàng trai Nguyễn Tất Thành từng làm thợ bánh, rồi phụ trách lò bánh, trong giai đoạn 1912-1913.

Tổng Giám đốc Murtha đã tặng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cuốn sách mới được tái bản về lịch sử của Omni Parker House, trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những danh nhân được nhắc đến nhiều nhất trong số các nhân vật lịch sử có mối liên hệ đặc biệt với khách sạn./.

