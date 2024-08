Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Philippines đạt nhiều kết quả thực chất

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Gilberto Teodoro duyệt đội danh dự. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Từ ngày 29-31/8, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thăm chính thức Philippines theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã dự lễ đón chính thức tại trụ sở Bộ Quốc phòng Philippines, hội đàm cùng người đồng cấp Gilberto Teodoro, chào xã giao Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr., thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tại Tượng đài Rizal trong Công viên Rizal ở Manila.

Tại hội đàm với Bộ trưởng Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Philippines; cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo của Bộ Quốc phòng Philippines dành cho đoàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Gilberto Teodoro. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị với các nước, trong đó có Philippines, người bạn láng giềng trên biển, thành viên tích cực của ngôi nhà chung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn sang thăm chính thức Philippines; khẳng định Philippines rất coi trọng việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, quyết tâm cùng Việt Nam đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng, toàn diện, bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Hai bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam và Philippines là hai nước láng giềng chung đường biên giới trên biển và cùng là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN.

Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976 đến nay, quan hệ song phương đã không ngừng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác quốc phòng song phương duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả thực chất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ký sổ vàng lưu niệm tại Bộ Quốc phòng Philippines. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Gilberto Teodoro đánh giá hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh, an toàn hàng hải; hậu cần; quân y; công nghiệp quốc phòng; ứng phó thảm họa thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Thời gian tới, hai bên khẳng định tiếp tục nỗ lực đưa hợp tác quốc phòng song phương phát triển ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn, tích cực hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2015-2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), tập trung vào các lĩnh vực gồm trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có nhằm chia sẻ quan điểm về các vấn đề chiến lược, gia tăng sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác đào tạo, hợp tác giữa các quân, binh chủng; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương...

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; tái khẳng định lập trường giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất; nhấn mạnh vai trò của Bộ Quốc phòng, Quân đội trong ứng xử và giải quyết các vấn đề trên biển là rất quan trọng.

Cho biết Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 80 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào cuối năm nay, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Gilberto Teodoro, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội Philippines sang tham dự các sự kiện trên.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Philippines tham gia trưng bày tại Triển lãm.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro trao Ý định thư giữa hai Bộ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Gilberto Teodoro đã chứng kiến lễ ký Ý định thư giữa hai Bộ Quốc phòng về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đường biển; Ý định thư giữa hai Bộ Quốc phòng về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y.

Sau đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Gilberto Teodoro đã gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả hội đàm.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro chủ trì họp báo sau hội đàm. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 30/8, Đại tướng Phan Văn Giang đã chào xã giao Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Philippines.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc và các thành tựu đối ngoại nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN; tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; trong đó, hợp tác quốc phòng sẽ ngày càng trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang chào xã giao Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn Chính phủ Philippines và cá nhân Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiếp tục quan tâm, ủng hộ Bộ Quốc phòng hai nước ký kết thỏa thuận về hợp tác quốc phòng thay thế cho thỏa thuận đã ký năm 2010, ủng hộ việc thiết lập cơ chế đường dây nóng giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống trên biển; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, xử lý nhân đạo đối với các trường hợp ngư dân vi phạm vùng biển của nhau, kịp thời chia sẻ thông tin, lập trường về các vấn đề cùng quan tâm.

Tại buổi tiếp, hai bên đã chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn kiên định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và kiên định chính sách quốc phòng “4 không” (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế).

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang chào xã giao Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; tái khẳng định lập trường giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ DOC, hướng tới COC hiệu quả, hiệu lực.

Việt Nam và Philippines sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2025. Vì vậy, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai bên.

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự lễ đón tại Bộ Tư lệnh Hải quân Philippines. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đã đến thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân Philippines.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ ấn tượng với lịch sử phát triển và thành tích đã đạt được của Hải quân Philippines, đồng thời nhấn mạnh là hai nước láng giềng trên biển, Việt Nam và Philippines đều có lợi ích chung trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải tại khu vực biển giữa hai nước nói riêng, các vùng biển trong khu vực nói chung.

Tình hình thế giới, khu vực hiện nay đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định; các thách thức an ninh phi truyền thống đang gia tăng với mức độ đáng quan ngại, trong đó có các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia... đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước, trong đó hải quân là lực lượng có vai trò rất quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương kết quả hợp tác giữa hải quân hai nước thời gian qua, đặc biệt là phối hợp hỗ trợ tích cực ngư dân hai nước gặp nạn trên biển.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Philippines. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Khẳng định tiềm năng hợp tác về an ninh, an toàn hàng hải giữa hai bên là rất lớn, có tính cấp thiết và phù hợp với lợi ích chung của hai nước, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tích cực phối hợp tham mưu với lãnh đạo cấp cao mỗi nước về các biện pháp tăng cường lòng tin trên biển, giữ vững an ninh, trật tự trong vùng biển giữa hai nước, góp phần duy trì vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để hải quân hai nước nói riêng, các lực lượng thực thi pháp luật hai bên nói chung tăng cường giao lưu, hợp tác, qua đó tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ thông tin, tình hình, hỗ trợ kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển, đóng góp tích cực cho an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh Hải quân Philippines cử đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào cuối năm nay.

Phó đô đốc Toribio Dulinayan Adaci Jr., Tư lệnh Hải quân Philippines nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự khi đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn tới thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân Philippines.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân Philippines. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Phó đô đốc Toribio Dulinayan Adaci Jr. bày tỏ cảm ơn Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua luôn tạo điều kiện để Hải quân Philippines thúc đẩy hợp tác với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Nhấn mạnh thời gian qua, lực lượng hải quân hai nước duy trì đà hợp tác hiệu quả, Phó đô đốc Toribio Dulinayan Adaci Jr. khẳng định Hải quân Philippines coi trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 29/8, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Tượng đài Rizal trong Công viên Rizal ở Manila, thăm và nói chuyện với Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đặt hoa tại Tượng đài Rizal. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình đã thông tin với Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ quán trong thời gian qua cũng như tình hình đời sống của cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán, trong đó có vai trò của Đại sứ Lại Thái Bình, đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng; bày tỏ tin tưởng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hết sức hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp nhiều hơn nữa cho việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Philippines.

Thông tin tới Đại sứ Lại Thái Bình và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán về chuyến thăm chính thức Philippines, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, được mở rộng phạm vi để phù hợp với mối quan tâm của hai nước trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Chuyến thăm nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, đồng thời định hướng việc thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng, qua đó góp phần củng cố sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Philippines.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Đại sứ quán để phát triển hợp tác quốc phòng Việt Nam- Philippines ngày càng hiệu quả, thực chất./.