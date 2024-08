Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đà Nẵng cùng cả nước theo kịp, tiến cùng, vươn lên

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị triển khai chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 31/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15, ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (Nghị quyết 136).

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng; trực tuyến tới 75 điểm cầu các quận/huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các xã, phường, thị trấn của thành phố Đà Nẵng.

Dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh bạn và thành phố Đà Nẵng; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Thành ủy Đà Nẵng đã Ban hành Chỉ thị số 44 - CT/TU, ngày 22/7/2024 và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 30/7/2024; Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 1800/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15.

Tại Hội nghị, cùng với nghe giới thiệu nội dung các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; nghe giới thiệu về định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới, các đại biểu thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 136/2024/QH15, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển Đà Nẵng nhanh, bền vững thời gian tới.

Các đại biểu nhấn mạnh điểm nổi trội đặc biệt trong Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội là việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với Cảng biển Liên Chiểu. Đây là chính sách hoàn toàn mới đối với thành phố và cả nước nên dự báo sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 136 của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó là chính sách về thí điểm khác như: thực hiện thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; về phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; chính sách về nợ của chính quyền địa phương; về thí điểm cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải nhà kính theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon; về tách công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập; về cho phép thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới; về thực hiện chính thức mô hình chính quyền đô thị...

Phát biểu tại Hội nghị, nêu các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, Đà Nẵng có đầu mối giao thông với đầy đủ các phương thức giao thông, có điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp, kinh tế biển, dịch vụ, du lịch; có truyền thống lịch sử hào hùng, có điều kiện thiên nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao... để phát triển thực sự trở thành trung tâm kinh tế, động lực tăng trưởng của cả nước.

“Đà Nẵng đã xây dựng thành phố '5 không': không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của; '3 có' là: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa- văn minh đô thị và '4 an': an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội. Đây là di sản quý báu của Đà Nẵng, cần tiếp tục phát huy, đẩy mạnh hơn nữa,” Thủ tướng mong muốn.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm lớn đối với sự phát triển của Đà Nẵng và ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố vận dụng sáng tạo, phát triển đi lên, trong đó có việc Quốc hội ra Nghị quyết số 136/2024/QH15.

Nêu các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 136/2024/QH15, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ 6 quy định mới, nổi bật gồm: thẩm quyền của cơ quan liên quan để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Hội đồng Nhân dân quận và phường thực hiện theo quy định của pháp luật; thu hút nhà đầu tư chiến lược; về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng; thu hồi đất để xây dựng các hạng mục, công trình để hình thành Trung tâm logistics; phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; đầu tư, quản lý, khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Biểu dương thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương ban hành các Chỉ thị của Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân để chủ động bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý và các điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 sau khi được Quốc hội ban hành, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 136/2024/QH15 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển, vươn lên bứt phá và dẫn đầu của Đà Nẵng, mở ra cơ hội lớn để thành phố khơi thông nguồn lực đầu tư, tài chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng bộ máy tinh gọn...

Cho biết, việc thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội là nhiệm vụ của tất cả các bộ, ngành và thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương khẩn trương và tập trung hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong việc chi tiết hóa, cụ thể hóa các công việc, nhiệm vụ cần triển khai trong cả ngắn, trung và dài hạn.

Theo Thủ tướng Chính phủ, thời gian từ nay đến khi Nghị quyết số 136/2024/QH15 chính thức có hiệu lực chỉ có 4 tháng. Do đó, các bộ, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng quyết liệt vào cuộc, tích cực phối hợp, khẩn trương hình thành đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngay khi có hiệu lực, với tinh thần “chỉ bàn làm không bàn lùi; đã đi phải đến, đã bàn phải thông, đã quyết chí phải thành công, ra quân phải chiến thắng.”

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 136 của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Trung ương để triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15; đề nghị sau Hội nghị này, Ban Chỉ đạo khẩn trương sắp xếp tổ chức Phiên họp đầu tiên để thống nhất việc phân công chức năng, nhiệm vụ, tiến độ triển khai thực hiện đối với các thành viên Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Đà Nẵng rà soát, sửa đổi bổ sung những bất cập trong văn bản quy phạm pháp luật, xác định những điểm vướng mắc để tập trung tháo gỡ; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, thiết kế công cụ giám sát, kiểm tra, đôn đốc, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm”; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cương quyết xóa bỏ cơ chế xin-cho, tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch; lấy con người là trung tâm, là chủ thể, đồng thời là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển; coi thể chế cũng là động lực, nguồn lực cho sự phát triển để tập trung hoàn thiện thể chế.

Thủ tướng cho rằng, cơ chế đã có, nhận thức đã rõ, nhiệm vụ rất cụ thể, cũng như “thiên thời, địa lợi, nhân hòa,” nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân Đà Nẵng và sự phối hợp nhịp nhàng với các bộ, ngành liên quan là phải có tư tưởng tấn công, mạnh mẽ hơn nữa; công tác phối hợp phải hiệu quả, chặt chẽ hơn; triển khai công việc phải bài bản hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức hoạt động của Ủy ban Nhân dân quận và chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận; tổ chức hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường và chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường; bầu cử, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức làm việc tại Ủy ban Nhân dân và cán bộ, công chức làm việc tại phường, xã; lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách quận, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu hỗ trợ phát triển kế hoạch phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin, chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, hoàn thành trong tháng 12/2024. Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu hướng dẫn đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, vận dụng linh hoạt, hiệu quả thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Đà Nẵng.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề liên quan những ngành mới nổi, như: chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, các động lực tăng trưởng mới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng và Quy chế hoạt động; đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chức năng quản lý Nhà nước Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và thành phố Đà Nẵng tập trung cao độ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, quyết định của Chính phủ với hiệu quả cao nhất có thể. Trong đó, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ ngang tầm nhiệm vụ với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại các Nghị quyết, quyết định của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển Đà Nẵng.

Đà Nẵng phải tự tin, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm; tiếp tục đổi mới sáng tạo, tự lực, tự cường đi lên từ bàn tay, khối óc, chân trời, cửa biển; phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của thành phố. Cùng với đó, tập trung tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đã có để huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là hợp tác công tư, nguồn lực tài chính, công nghệ, quản trị với phương châm cơ chế chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh để thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, quyết định của Chính phủ về phát triển Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, tích cực, phối hợp có hiệu quả của các bộ, ngành và Đảng bộ, chính quyền, quân, dân thành phố, Đà Nẵng sẽ thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội, cùng cả nước theo kịp, tiến cùng, vượt lên./.

