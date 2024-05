Phái đoàn thường trực Việt Nam ở LHQ làm việc với đoàn Học viện An ninh Nhân dân

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ sẵn sàng hỗ trợ tối đa các trung tâm đào tạo của ngành công an, trong đó có Học viện An ninh Nhân dân mở rộng hợp tác quốc tế.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc mới đây đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Học viện An ninh Nhân dân do Đại tá, Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân dẫn đầu, đang có chuyến công tác đến thành phố New York, Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Đại tá Nguyễn Trường Thọ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phái đoàn, đồng thời thay mặt đoàn công tác giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và lịch sử phát triển của Học viện An ninh Nhân dân, cũng như những đóng góp của Học viện trong công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ cho Đảng, Nhà nước và ngành Công an, chia sẻ một số quan tâm của Học viện đối với công tác hội nhập quốc tế, nghiên cứu khoa học cũng như các vấn đề cần tìm hiểu thực tế từ tình hình địa bàn.

Lãnh đạo và cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc chụp ảnh chung cùng đoàn công tác Học viện An ninh Nhân dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Chào mừng đoàn công tác của Học viện An ninh Nhân dân đến thăm Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ ngưỡng mộ bề dày truyền thống và những đóng góp to lớn của Học viện đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và công tác đào tạo cán bộ chất lượng cao cho Đảng, Nhà nước và ngành Công an, chia sẻ niềm tự hào khi đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cựu học viên cả 3 cấp học của Học viện An ninh Nhân dân vừa được Trung ương tín nhiệm giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã trao đổi với đoàn một số đóng góp nổi bật của phái đoàn trong công tác đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế của Việt Nam, cập nhật một số tình hình quốc tế, khu vực và tình hình địa bàn cũng như những thách thức an ninh mới nổi có liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam; khẳng định trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn, phái đoàn sẵn sàng hỗ trợ tối đa các trung tâm đào tạo của ngành công an, trong đó có Học viện An ninh Nhân dân trong công tác mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế./.

