Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun thăm khu sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Alutec Vina. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 27/4, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun dẫn đầu Đoàn biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc rời Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang; gặp Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Đinh La Thăng.Nhân dịp này, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Chủ tịch Chung Sye-kyun dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy trong 25 năm qua, kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992) đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước trưởng thành, phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên thường xuyên trao đổi nhiều đoàn cấp cao cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương và ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ và ưu tiên cho Việt Nam, duy trì cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại, khoản vay ODA vào những lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt N am đang có nhu cầu như giao thông, y tế, môi trường, công nghệ cao, đào tạo, khởi nghiệp; sớm trao đổi thống nhất và ký Hiệp định tín dụng khung giai đoạn 2016-2020, thúc đẩy ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank) duy trì lãi suất ưu đãi cho Việt Nam; đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ, vận hành hiệu quả Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc tại Cần Thơ nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ công nghiệp; khuyến khích vận động các doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ kỹ thuật trong nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu; nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, thiết kế, xây dựng cảng biển, ưu tiên bố trí ngân sách triển khai Dự án thành lập Trung tâm huấn luyện an toàn năng lượng tại Việt Nam.Trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như đối ngoại, an ninh, giáo dục … ; bày tỏ Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc về hiệp định bảo hiểm xã hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sẽ đề nghị Chính phủ giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bàn bạc để k ý kết.Hai bên thống nhất cần có những giải pháp cụ thể để cân bằng cán cân thương mại trong thời gian tới. Hai bên cho rằng, cần quan tâm, thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước, đẩy mạnh trao đổi, giao lưu giáo viên, sinh viên, học sinh, mở rộng dạy tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc tại hai nước. Hai bên đồng ý tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay, trong đó có hoạt động “Năm du lịch Việt Nam-Hàn Quốc 2017;” lễ hội du lịch văn hóa Việt Nam thường niên tại Hàn Quốc.Vừa qua, Chính phủ Việt Nam quyết định đưa Hàn Quốc vào danh sách 40 quốc gia có công dân được xem xét cấp thị thực điện tử thí điểm, đồng thời vẫn áp dụng miễn thị thực đơn phương cho công dân Hàn Quốc với thời hạn lưu trú không quá 15 ngày. Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung và lĩnh vực hợp tác của Bản ghi nhớ về hợp tác Quốc phòng song phương ký vào tháng 10/2010.Về hợp tác hai Quốc hội thời gian tới, hiện nay, hai bên đang triển khai theo nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký vào tháng 7/2013. Hai bên thống nhất cần tăng cường giao lưu nghị sỹ, hợp tác tích cực tại các diễn đàn nghị viện thế giới và khu vực như IPU, AIPA, APPF… Hai bên cùng lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, công dân hai nước tại mỗi nước để giám sát việc thực hiện, xây dựng, bổ sung các chính sách pháp luật nhằm tạo điều kiện để công dân hai nước có môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi để sinh sống và làm ăn bền vững tại mỗi nước./.