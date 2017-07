Hoạt động giao dịch tại thị trường chứng khoán New York ngày 26/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 26/7, cả ba chỉ số chứng khoán chủ lực của Phố Wall đều xác lập mức cao kỷ lục mới.Nhân tố chính hỗ trợ đà đi lên của thị trường trong phiên này là báo cáo lợi nhuận kinh doanh quý 2 đầy lạc quan của khối doanh nghiệp Mỹ, dẫn đầu là Boeing với mức tăng giá cổ phiếu gần 10%.Kết thúc phiên 26/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5%, lên mức cao mới là 21.711,01 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng "nhích" nhẹ, đóng cửa ở mức cao kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp với 2.477,83 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 0,2%, lên 6.422,75 điểm, đánh dấu phiên tăng cao kỷ lục thứ ba liên tiếp.Sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1-1,25%. Do vậy, giới đầu tư hướng sự quan tâm nhiều hơn tới báo cáo lợi nhuận các doanh nghiệp.Kết quả tích cực từ các báo cáo kinh doanh quý 2 của một loạt doanh nghiệp lớn đã giúp Phố Wall bừng sắc xanh.Đáng chú ý, giá cổ phiếu của hãng sản xuất máy bay Boeing tăng 9,9% sau khi công bố lợi nhuận quý 2 tốt hơn dự kiến và nâng dự báo lợi nhuận kinh doanh cả năm.Lợi nhuận ròng quý 2 năm nay của Facebook cũng tăng 71% so với năm ngoái trong khi tổng doanh thu cũng tăng 45% lên hơn 9 tỷ USD.Trong phiên giao dịch cùng ngày, giá vàng giao ngay đã tăng 1,1% lên 1.262,11 USD/ounce, mức cao nhất trong sáu tuần. Diễn biến này được ghi nhận sau khi Fed thông báo sẽ sớm giảm dần khối lượng trái phiếu khổng lồ đang nắm giữ, nhân tố đẩy đồng USD xuống thấp hơn.Đồng USD phiên này cũng bị đẩy xuống mức thấp trong 13 tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác sau tuyên bố của Fed. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm, tạo thêm lực đẩy cho giá vàng.Trong khi đó, giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 26/7 sau khi Mỹ thông báo lượng dầu dự trữ của cường quốc này trong tuần trước đã giảm nhiều hơn dự kiến.Trong phiên 26/7 tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9/2017 tăng 0,86 USD lên 48,75 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao cùng thời hạn cũng tăng 0,75 USD lên 50,97 USD/thùng tại London.Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, dự trữ dầu của nước này đã giảm mạnh 7,2 triệu thùng xuống 483,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 21/7, trong khi mức giảm dự kiến trước đó chỉ là 2,6 triệu thùng./.