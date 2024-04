Thị trường chuẩn bị cho nhịp tăng VN-Index vượt ngưỡng 1.300 điểm

VN-Index đã kiểm nghiệm thành công ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm và nền tích lũy đủ tốt để có thể vượt cản 1.300 điểm. (Ảnh: Vietnam+)

Tuần qua, thị trường giao dịch với nhiều áp lực điều chỉnh ở vùng kháng cự mạnh VN-Index 1.295 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 8/2022 đồng thời kiểm tra lại vùng giá cao nhất năm 2023, tương ứng chỉ số 1.245 điểm-1.255 điểm.

Áp lực bán ra không quá mạnh

Diễn biến trong tuần, thị trường có 3-4 phiên giao dịch rung lắc xung quanh khu vực VN-Index 1.245 điểm với thanh khoản suy giảm dưới mức trung bình, điều này cho thấy áp lực bán ra không quá mạnh.

Đáng chú ý tại phiên cuối tuần, VN-Index ghi nhận sự phục hồi rất tốt với thanh khoản cải thiện hơn. Thị trường kết thúc tuần giao dịch, VN-Index chốt ở mức 1.276,6 điểm sau khi tăng 1,71% (so với tuần trước), tiếp tục duy trì vượt lên vùng giá cao nhất năm 2023. Bên cạnh đó, HNX-Index kết thúc tuần ở mức 241,34 điểm tăng 0,69% so với tuần trước.

Trong cả tuần, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 94.838 tỷ đồng, giảm khá mạnh 25,4% so với tuần trước và dưới mức trung bình. Bên cạnh đó, thị trường cũng có sự phân hóa mạnh khi bắt đầu giai đoạn đánh giá các kế hoạch kinh doanh mới trong năm 2024. Hiện, nhiều công ty đang tổ chức đại hội cổ đông 2024 và công bố thông tin kết quả kinh doanh của quý 1.

Trên thị trường, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên HOSE, mức độ bán ròng giảm so với tuần trước với giá trị 1.164 tỷ đồng trên HOSE. Đây là chuỗi bán ròng đột biến liên tiếp của khối ngoại trên HOSE, mua ròng khá tốt trên HNX với giá trị 202,24 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Khắc Thành, chuyên viên phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội cho biết, thị trường đón nhận nhiều thông tin trong tuần, như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, nhưng để ngỏ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ khi lạm phát đã chậm lại. Chỉ số CPI Mỹ đã tăng 0,4% trong tháng 3 và cao hơn 3,5% so với một năm trước. Trong đó, CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) đã tăng 3,8% so với cùng kỳ và tăng 0,4% so với tháng Hai, cao hơn dự đoán, điều này cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao và có khả năng khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải giữ nguyên lãi suất.

Trên thị trường, nhóm cổ phiếu ngân hàng sau giai đoạn chịu áp lực điều chỉnh tích lũy từ đầu tháng 3/2024 đã có phản ứng khá tích cực với nhiều mã tăng giá tốt trong phiên cuối tuần, thanh khoản cải thiện mạnh. Cùng với đó, các cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán cũng có diễn biến rất nổi bật khi thị trường chịu áp lực điều chỉnh, đa số kết thúc tuần trong sắc xanh với thanh khoản gia tăng tốt trong những phiên cuối tuần.

Trong khi, các cổ phiếu nhóm đầu tư công, xây dựng, vật liệu xây dựng lại có diễn biến phân hóa rất mạnh khi nhiều mã tăng giá tốt nổi bật với BMP (+7,41%), DPG (+7,10%), PC1 (+1,08%)…Ngược lại, nhiều mã chịu áp lực điều chỉnh mạnh với TV2 (-8,50%), DHA (-3,03%), C4G (-2,65%)...

Tích lũy để hình thành xu thế đi lên

Về ngắn hạn, ông Thành cho rằng sau phiên cuối tuần với tăng điểm bùng nổ, VN-Index đã kiểm nghiệm thành công ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm và nền tích lũy đủ tốt để có thể vượt cản 1.300 điểm. Tuy nhiên, ngưỡng cản này rất mạnh, vì vậy vẫn có khả năng VN-Index tiếp tục lưỡng lự và có các nhịp “rũ bỏ” khi tiệm cận ngưỡng này.

“Nhưng, chúng tôi cho rằng kênh tích lũy 1.250 điểm-1.300 điểm là khá vững và đủ tin cậy. Do đó, những rủi ro VN-Index quay đầu giảm xuống dưới hỗ trợ 1.250 điểm để bước vào nhịp giảm ngắn hạn là thấp,” ông Thành chia sẻ.

Trong trung hạn, ông Thành cho rằng thị trường đang tích lũy chuẩn bị cho nhịp tăng VN-Index vượt 1.300 điểm để hình thành xu thế đi lên, song kênh tích lũy có thể còn kéo dài.

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Vĩ mô và Chiến lược thị trường-Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT, thị trường chứng khoán đang chịu tác động từ hai luồng thông tin trái chiều. Cụ thể, lạm phát tháng Ba tại Mỹ tăng vượt dự báo đã làm thị trường lo ngại về kịch bản FED sẽ duy trì lãi suất điều hành lâu hơn nữa. Hiện tại, giới đầu tư cho rằng đợt cắt giảm lãi suất điều hành sớm nhất của FED sẽ rời sang quý 3 thay vì kỳ vọng trước đó là vào tháng Sáu. Ngoài ra, giá vàng quốc tế lẫn trong nước vẫn duy trì đà tăng đồng thời làm tăng thêm áp lực lên tỷ giá. Thời điểm hiện tại, vấn đề tỷ giá là một rủi ro cần lưu ý.

Tuy vậy, ông Hinh lạc quan cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang được hỗ trợ khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1. Nhiều dự báo cho thấy tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết sẽ khá tích cực do nền kinh tế phục hồi, lãi suất giảm và mức nền thấp của cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, một số ngân hàng thương mại đã có thể dự báo kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng khá tích cực.

“Việc nhóm cổ phiếu trụ có thông tin hỗ trợ sẽ góp phần cải thiện tâm lý của thị trường,” ông Hinh nói.

Trong bối cảnh thị trường đang có hai luồng thông tin trái chiều, ông Hinh dự báo nhiều khả năng các chỉ số chứng khoán sẽ giằng co trong biên độ hẹp trước khi một xu thế mới được xác lập. Hiện tại, vùng hỗ trợ của VN-Index đang nằm trong vùng 1.230 điểm-1.250 điểm và vùng kháng cự sẽ trong khoảng 1.290 điểm-1.310 điểm./.