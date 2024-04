Báo cáo lạm phát của Mỹ khiến chứng khoán Phố Wall lùi bước

Giao dịch viên tại Sàn Chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 10/4, chứng khoán Mỹ đi xuống sau khi số liệu lạm phát “dội gáo nước lạnh” vào kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu.

Bên cạnh đó, giá cổ phiếu còn chịu sức ép do lợi suất trái phiếu vượt trên mốc 4,5% để chạm mức cao nhất kể từ tháng 11.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 422,16 điểm (1,09%) xuống 38.461,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 49,27 điểm (0,95%) xuống 5.160,64 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 136,28 điểm (0,84%) xuống 16.170,36 điểm.

Các nhà giao dịch cho biết vào lúc mở cửa, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm mạnh, sau số liệu giá tiêu dùng tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 3/2024.

Cụ thể, báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cho hay chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng Ba vừa qua tăng 0,4%, sau mức tăng tương tự hồi tháng 2/2024.

Tính trong 12 tháng qua, CPI của Mỹ trong tháng Ba tăng 3,5%, cách khá xa so với mục tiêu lạm phát mà Fed đặt ra là 2%. Thống kê này đang làm dấy lên hoài nghi về khả năng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu tới.

Ông Ryan Detrick, chiến lược gia trưởng thị trường tại công ty tư vấn tài chính Carson Group ở Omaha, nhận định dữ liệu lạm phát đã thúc đẩy hoạt động bán ra cổ phiếu, khi nhà đầu tư giảm bớt hy vọng không chỉ về thời điểm của đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên mà còn về cả số lần hạ lãi suất trong năm nay.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng Ba của Fed đã phản ánh mối lo ngại của cơ quan này về khả năng tiến trình đưa lạm phát về mục tiêu có thể bị đình trệ và chính sách tiền tệ sẽ cần được duy trì lâu hơn dự kiến.

Theo ông Detrick, chỉ một tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đánh đi tín hiệu về ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang nghi ngại số liệu lạm phát mới có làm thay đổi quan điểm của ông hay không.

Phiên này, những nhóm cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận mức giảm phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 6/2022.

Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường tài chính hiện dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Sáu là 16,5%, giảm mạnh so với mức 56% ngay trước khi báo cáo lạm phát được công bố.

Hiện nay, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo giá sản xuất sắp công bố để có thông tin rõ ràng hơn về tình hình lạm phát tháng Ba, cũng như báo cáo thu nhập quý đầu tiên của các doanh nghiệp.

Dự kiến, ngày 12/4, bộ ba ngân hàng lớn gồm JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc và Wells Fargo & Co sẽ công bố kết quả kinh doanh.

Theo dữ liệu của LSEG, các nhà phân tích kỳ vọng trong quý 1/2024, thu nhập của các doanh nghiệp có tên trong chỉ số S&P 500 sẽ tăng 5,0% so với năm ngoái. Con số này thấp hơn mức tăng trưởng thu nhập hàng năm 7,2% trong dự báo quý được đưa ra vào ngày 1/1.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 10/4, chỉ số VN-Index giảm 4,26 điểm xuống 1.258,56 điểm; HNX-Index giảm 1,58 điểm xuống 238,79 điểm./.

