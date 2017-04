Đảo ngọc Phú Quốc là một trong những địa điểm tổ chức cuộc thi Hoa hậu hòa bình Thế giới. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 17/4, tại Hà Nội, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017 đã chính thức khởi động. Theo đó, vòng chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5-26/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình và Phú Quốc (Kiên Giang).Trong đó, tỉnh Quảng Bình là nơi được lựa chọn tổ chức phần thi trang phục các dân tộc. Phần thi áo tắm và đêm chung kết cùng một số hoạt động khác sẽ diễn ra tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang)…Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức hy vọng Việt Nam sẽ ngày càng trở thành điểm đến được đông đảo bạn bè thế giới lựa chọn, góp phần thức đẩy du lịch cũng như phát triển hội nhập.Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới (Miss Grand International) 2017 do Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Lasta (Lasta Multimedia) phối hợp với Tổ chức Miss Grand International đăng cai tổ chức, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép ngày 14/4/2016.Ban tổ chức cho rằng, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017 là cơ hội tốt để quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế đặc biệt là thu hút khách đến với Quảng Bình và Phú Quốc.Trong đó, Quảng Bình là nơi sở hữu hệ thống hang động nổi tiếng thế giới nằm trong khu vực Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới.Phú Quốc được mệnh danh là “đảo ngọc”, nơi đang được nhiều nhà đầu tư chiến lược trong nước, quốc tế phát triển thành khu sinh thái nghỉ dưỡng tầm quốc tế…Trước đó, Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017 đã gây nhiều tranh cãi khi đưa ra ý tưởng tổ chức phần trình diễn trang phục truyền thống trong động Thiên đường thuộc quần thể di sản Phong Nha-Kẻ Bàng.Tuy nhiên, Sở Du lịch Quảng Bình khẳng định mặc dù phương án tổ chức tại động Thiên Đường có sự khác biệt, độc đáo nhưng không đảm bảo yếu tố an toàn, tính chuyên nghiệp cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017. Do đó, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình không lựa chọn phương án thi trình diễn trang phục dân tộc cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới trong động Thiên Đường.Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2016 đã đến Hà Nội để tham dự cuộc họp báo tối 17/4. Cuộc thi năm 2017 có chủ đề "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực" dự kiến có sự tham gia của khoảng 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.Ngoài các phần thi chính như áo tắm, trang phục dân tộc..., thí sinh sẽ đi thăm, hỗ trợ các em nhỏ là nạn nhân chiến tranh; kêu gọi quyên góp từ thiện.Đại diện của Việt Nam tham gia vòng chung kết Hoa hậu Hòa bình thế giới là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My; ngoài ra cô còn giành được giải thưởng phụ "Trình diễn váy dạ hội đẹp nhất.”Năm 2016, “người đẹp biển” Nguyễn Thị Loan là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này và đã lọt vào nhóm 20.Cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình thế giới ra đời từ năm 2013, tại Thái Lan, được xem là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín và danh giá nhất hiện nay trên toàn cầu. Xuyên suốt cuộc thi là những phần trình diễn tài năng, quốc phục, trang phục dạ hội và áo tắm của các thí sinh.Ngoài ra, Ban tổ chức đề cao các hoạt động nhân ái và phần thi thuyết trình để các thí sinh từng bước thể hiện vai trò người phát ngôn vì hòa bình; truyền tải những thông điệp ý nghĩa, kêu gọi thế giới chung tay chấm dứt chiến tranh và bạo lực./.