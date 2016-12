Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tiếp Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 28/12, tại phủ Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ở thủ đô Vientiane, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nguyễn Bá Hùng đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith.Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith đã chúc mừng Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, khẳng định điều này thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hai nước.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước Lào và Việt Nam thời gian qua; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong những năm qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào cho biết Đại sứ Nguyễn Bá Hùng sang nhận nhiệm kỳ trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 39 của hai Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam và kỷ niệm cho hai ngày lễ lớn lịch sử của hai dân tộc gồm kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 40 năm ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị, nhấn mạnh đây vừa là trọng trách vừa là một khởi đầu tốt để Đại sứ góp phần vào việc phát triển và củng cố hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith khẳng định, trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam tiếp tục được tăng cường ở cả chiều rộng và chiều sâu, ngày càng đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dân của cả hai nước.Tuy nhiên, bên cạnh quan hệ chính trị sâu rộng từ cơ sở đến trung ương, quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn chưa theo kịp với sự phát triển của quan hệ chính trị, do đó hai bên cần tập trung trao đổi, tìm biện pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân hai nước.Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith bày tỏ tin tưởng, trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng đơm hoa kết trái; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam làm hết sức mình để bảo vệ và phát triển quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển, mãi mãi trường tồn với thời gian.Đại sứ Nguyễn Bá Hùng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đến ông Bounnhang Volachith; bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam cử làm Đại sứ tại nước Lào anh em, nhất là trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2017; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã giành được qua 30 năm đổi mới, kết quả trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2016; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như cá nhân sẽ làm hết sức mình để cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước, làm sao để mối quan hệ này ngày càng hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ gìn và vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày một vững chắc, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.