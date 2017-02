Người dân tập trung tại một ngôi chùa để cầu một Năm mới tốt lành tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh,Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ước tính trong dịp Tết âm lịch vừa qua, người tiêu dùng Trung Quốc đã tiêu khoảng 462 tỷ Nhân dân tệ (hơn 67 tỷ đôla Mỹ) ở cả trong và ngoài nước, tăng tới 48,1% so với cùng kì năm trước.Theo số liệu từ công ty China UnionPay, những người tiêu dùng sở hữu thẻ thanh toán của hãng này đã thực hiện 343 triệu giao dịch trong thời gian từ ngày 27/1 đến 2/2, tăng 11.7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các giao dịch thanh toán cho các phương tiện giao thông công cộng và tại các điểm du lịch chiếm đa số, lên tới hơn 52%.Theo tìm hiểu, lý do nằm ở việc nhiều người Trung Quốc tận dụng kì nghỉ Tết để đi du lịch. Ngoài ra, số lượng các giao dịch thực hiện trên điện thoại thông minh cũng tăng mạnh.Trong số các giao dịch được thực hiện ngoài Trung Quốc, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ chiếm tỉ lệ cao bởi đây là những địa điểm du lịch ưa thích của người dân Trung Quốc./.