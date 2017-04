Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin công bố từ Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã DXG) có kết quả kinh doanh quí 1 thay đổi lớn so với cùng kỳ năm ngoái.Doanh thu thuần đạt 586 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 290 tỷ đồng, tăng tương ứng 86% và 200% lên với cùng kỳ.Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính hợp nhất) 151 tỷ đồng và tăng 415% so với quý 1 năm 2016.Lý giải về điều này, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết “sở dĩ có sự tăng trưởng trên chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu của dự án LuxCity, lợi nhuận được chia về của các dự án đầu tư thứ cấp và sự tăng trưởng trong hoạt động môi giới bất động sản so với cùng kỳ”.Phiên giao dịch ngày 19/4, cổ phiếu DXG được giao dịch với mức giá tăng trần và chốt phiên 21.650 đồng/cổ phiếu./.