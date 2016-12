Tay vợt số 1 thế giới Andy Murray giơ cao chiếc cúp vô địch giải quần vợt ATP World Tour Finals tại London, Anh ngày 20/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tay vợt Serena Williams. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mùa giải quần vợt 2016 đã chứng kiến Serena Williams tạo nên lịch sử, sự giằng co thành tích của “The Big Four,” những cuộc soán ngôi kỳ thú ở cả quần vợt nam ATP và quần vợt nữ WTA, những nhân tố mới mẻ...Sau đây là danh sách 10 tay vợt xuất sắc nhất thế giới (cả nam lẫn nữ) do ESPN bình chọn. Trong ngoặc đơn là thứ hạng hiện tại của những tay vợt này.Thành tích: 9 danh hiệuNăm 2016 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp thi đấu của tân vương làng banh nỉ. Tay vợt người Vương quốc Anh đã giành ngôi vô địch ở Wimbledon, Huy chương Vàng Olympic, vô địch ATP World Tour Finals và là Quán quân của 3 giải Masters 1000 khác. Murray kết thúc năm 2016 với chuỗi 26 trận bất bại.Thành tích: 3 danh hiệuTay vợt nữ người Đức đã gây chấn động làng banh nỉ nữ khi cô xuất sắc đánh bại Serena Williams (Mỹ) để lần đầu tiên đăng quang Australian Open và cũng là Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt 28 tuổi người Đức này. Ngoài ra, Kerber cũng giành các chức vô địch quan trọng ở US Open và Australian Open. Kerber đi vào lịch sử khi trở thành người Đức đầu tiên lên ngôi số 1 thế giới kể từ sau huyền thoại Steffi Graf cách đây 29 năm.Thành tích: 7 danh hiệuDjokovic vẫn thống trị quần vợt nam cho tới 3 tháng cuối năm 2016. Tay vợt người Serbia vô địch thêm 2 danh hiệu Grand Slam để hoàn tất bộ sưu tập của mình, vô địch 4 giải Masters 1000 khác. Dù có chút sa sút phong độ và để tuột mất ngôi số 1 thế giới vào tay Andy Murray nhưng không thể phủ nhận nửa đầu năm 2016 Djokovic đã thi đấu quá tuyệt vời.Thành tích: 2 danh hiệuTuy chỉ tham gia thi đấu 8 giải trong năm 2016 do gặp nhiều vấn đề về sức khỏe nhưng tay vợt người Mỹ vẫn giành được thêm 2 danh hiệu Grand Slam, nâng tổng số cúp của cô ngang bằng với kỷ lục kỷ nguyên Open của huyền thoại quần vợt người Đức Steffi Graf.Thành tích: 1 danh hiệuNovak Djokovic bị loại sớm ngay ở vòng mở màn Olympic tại Rio de Janeiro (Brazil). Người đã gieo cơn ác mộng cho Nole chính là Juan Martin Del Potro, tay vợt người Argentina mới trở lại thi đấu sau hơn 1 năm nghỉ dưỡng thương và lúc đó kém Djokovic tới 141 bậc trên bảng xếp hạng ATP.Trong năm 2016, Del Potro vươn lên tới 1.003 bậc trên Bảng xếp hạng Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP), giành chức vô địch đầu tiên sau 33 tháng, giành Huy chương Bạc Olympic và giúp Argentina giành được danh hiệu Davis Cup đầu tiên.Thành tích: 4 danh hiệuStan Wawrinka giành Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp với chức vô địch US Open. “Khi tôi cảm nhận được trái bóng, tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào”. Trước khi giải khởi tranh, không một nhận định ứng viên vô địch nào dành cho tay vợt người Thụy Sĩ. Nhưng bất chấp tất cả, Stan đã hạ gục tay vợt sừng sỏ Novak Djokovic để đăng quang tại New York. Anh sẵn sàng thách thức những đối thủ khó chơi nhất.Thành tích: 1 danh hiệuKonta được WTA bầu chọn là tay vợt tiến bộ nhất năm 2016, sau sự vươn lên bắt đầu từ US Open năm ngoái và kéo dài tới mùa giải này. Điểm nhấn trong sự nghiệp của cô cho tới nay là trận thắng ở Stanford trước Venus Williams. Những cú giao bóng tốt và phong cách tấn công đã giúp cô trở thành tay vợt nữ người Anh đầu tiên lọt vào Top 10 sau 32 năm.Thành tích: 1 danh hiệuZverev đã vượt xa những tay vợt cùng trang lứa, từ chiều cao khủng 1,9 mét, cho đến thành tích đánh bại được những tên tuổi lớn như Roger Federer, Stan Wawrinka lần lượt tại Halle Open và St. Petersburg.Thành tích: 1 danh hiệuChẳng ai mường tượng ra cảnh người Puerto Rico giành Huy chương Vàng quần vợt ở Olympic. Nhưng đó là điều mà tay vợt trẻ 23 tuổi người Puerto Rico đã làm được sau khi đánh bại Angelique Kerber ở trận chung kết kịch tính, để mang về tấm ​huy chương vàng Olympic đầu tiên cho đất nước của mình.Thành tích: 2 danh hiệuTrong hai tháng - tháng 8 và 9/2016 - là thời gian Pliskova thi đấu tốt nhất, cô đánh bại tay vợt số 1 thế giới Angelique Kerber ở Cincinnati và thua sát nút cũng trước đối thủ này tại chung kết US Open./.