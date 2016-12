Đồng đôla Canada (CAD). (Nguồn: viewthevibe)

Đồng đôla Canada (CAD) có thể sẽ chạm đáy trong năm 2017 và một trong những nguyên nhân chính là do Mỹ tăng tỷ lệ lãi suất cơ bản.Đó là nhận định của Macquarie Capital Markets Canada Ltd., một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ nghiên cứu, kinh doanh và bán hàng nổi tiếng ở Canana.Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn lời chuyên gia David Doyle thuộc công ty trên cho rằng trong một năm tới, đồng loonie (tên gọi địa phương của CAD) sẽ sụt giảm thêm 10 xu so với mức quy đổi 1 loonie “ăn” 74 xu Mỹ hiện nay. Có hai nhân tố chính dẫn đến xu hướng này là biến động tỷ giá và giá dầu mỏ.Cụ thể, sự phân kỳ đột ngột trong chính sách tiền tệ của Mỹ và Canada sẽ là yếu tố gây tác động lớn nhất đến đồng loonie.Đầu tháng này, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định tăng tỷ lệ lãi suất cơ bản và đang có những dấu hiệu cho thấy sẽ còn tiếp tục điều chỉnh tăng ít nhất thêm 3 lần nữa trong năm tới.Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) vẫn quyết định giữ nguyên mức lãi suất 0,25% sau hơn một năm áp dụng với lý do cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các chuyên gia kinh tế dự đoán BoC sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện nay ít nhất đến hết năm 2017 và nếu có bất kỳ quyết định điều chỉnh nào được đưa ra, thì sẽ có xu hướng điều chỉnh giảm chứ không tăng.Từ trước đến nay, rất ít khi Canada duy trì chính sách tiền tệ trái chiều với Mỹ do kinh tế Canada phụ thuộc phần lớn vào giao thương với quốc gia láng giềng phía Nam. Theo nguyên lý thị trường tiền tệ, tỷ lệ lãi suất tăng sẽ khiến USD tăng giá và đẩy giá trị của CAD xuống thấp hơn.Nguyên nhân tác động thứ hai là biến động giá dầu. Hiện tại, giá dầu đang được giao dịch ở mức 52 USD/thùng và có thể sẽ tăng nhẹ lên 57 USD/thùng trong vòng một năm tới.Theo chuyên gia phân tích David Doyle, thông thường giá dầu tăng sẽ kéo loonie tăng giá, nhưng trong trường hợp này sức kéo của giá dầu không đủ đẩy lùi tác động lớn hơn từ quyết định tăng lãi suất của FED.Tuy nhiên, nếu giá dầu thô vượt trên 60 USD/thùng, đánh giá đối với giá trị đồng loonie sẽ được điều chỉnh.Trên thực tế, giá dầu tăng trong khi loonie giảm sẽ mang lại lợi thế kép cho ngành xuất khẩu dầu mỏ của Canada vốn chiếm tới 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.Tất nhiên, bên cạnh 2 nhân tố kể trên, chuyên gia Doyle cũng nhắc tới một “nhân tố X” có vai trò quan trọng không kém là Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.Ở khía cạnh nào đó, quan điểm cứng rắn của ông Trump trước những vấn đề địa chính trị có thể đẩy giá dầu tăng mạnh và tạo đủ lực kéo loonie tăng giá. Nhưng ở khía cạnh khác, nếu chính trị gia - doanh nhân này quyết tâm đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và tăng thuế đối với hàng hóa của Canada thì sẽ khiến loonie giảm giá.“Có rất nhiều kịch bản có thể xảy ra,” ông Doyle thận trọng đánh giá sau khi cho rằng trước mắt CAD vẫn sẽ có xu hướng giảm giá. Nhiều chuyên gia phân tích khác cũng có chung nhận định với dự báo đồng loonie sẽ giảm xuống mức ít nhất là 70 xu Mỹ trong năm tới./.