Ngày 9/5, các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh để tìm giải pháp "giải cứu" hơn 300.000 con lợn (trọng lượng trên, dưới 100kg) đã đến kỳ xuất chuồng nhưng chưa tiêu thụ được.Ông Dương Minh Dũng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết Đồng Nai được cho là “thủ phủ” chăn nuôi của vùng Đông Nam Bộ.Hiện nay khoảng 60% lượng lợn, gà của Đồng Nai được tiêu thụ ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thời gian qua, một số thị trường ngưng mua lợn, khiến tổng lượng lợn “tồn kho” của Đồng Nai đến hơn 300.000 con.Theo nhận định, khoảng 3 tháng tới, lượng lợn ở Đồng Nai sẽ tiếp tục tăng mạnh theo chu kỳ nuôi.Tại cuộc họp, đại diện Sở Công Thương Đồng Nai cho rằng thời gian qua, trung bình mỗi ngày thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ từ 5.000-6.000 con lợn từ Đồng Nai. Do vậy, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh tăng lượng tiêu thụ lợn lên 10.000 con/ngày. Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai mở các điểm bán lợn an toàn với giá rẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tăng lượng tiêu thụ, hỗ trợ người chăn nuôi Đồng Nai.Bà Nguyễn Quỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng muốn phát triển bền vững ngành chăn nuôi, cần có chiến lược phát triển căn cơ. Để hỗ trợ người chăn nuôi Đồng Nai, ngoài các giải pháp nhằm kích cầu tiêu thụ thịt lợn, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các nhà sản xuất ngưng nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài mà tập trung sử dụng nguồn thịt lợn trong nước; thu mua cấp đông và tăng cường chế biến các sản phẩm từ thịt lợn xúc xích, chả lụa, thịt hộp...Theo đại diện Công ty Vissan, đến thời điểm hiện nay, công ty đã tăng lượng mua lợn ở thị trường Đồng Nai, từ 1.200 con/ngày lên 1.800 con lợn/ngày, để hỗ trợ người chăn nuôi.Thời điểm hiện nay, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cùng các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn đã mở hàng loạt các cửa hàng bán thịt lợn bình ổn giá để đưa thịt sạch đến tay người tiêu dùng, giúp tiêu thụ lợn cho người chăn nuôi với mức giá rẻ hơn từ 20-30% so với thị trường./.