Giếng dầu Yukos ở thị trấn Nefteyugansk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu đi xuống trong phiên ngày 21/4 và hướng đến tuần mất giá lớn nhất trong một tháng, trong bối cảnh có những nghi ngờ về việc thỏa thuận cắt giảm sản lượng do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dẫn dắt sẽ đưa thị trường đang dư cung trở về mức cân bằng.Vào lúc 15 giờ 20 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc được giao dịch ở mức 52,87 USD/thùng, giảm 12 xu Mỹ so với mức đóng phiên trước đó và có khả năng để mất 5,4% giá trị trong tuần này, mức giảm nhiều nhất kể từ tuần kết thúc ngày 10/3 vừa qua.Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 10 xu Mỹ xuống 50,61 USD/thùng và có thể giảm 4,8% trong cả tuần.Saudi Arabia và Kuwait, các thành viên chủ chốt của OPEC, muốn gia hạn thời gian thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng với các nước sản xuất dầu ngoài OPEC sang nửa sau của năm nay.Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak không cho biết liệu nước sản xuất dầu hàng đầu này có tham gia đề xuất trên hay không trước khi diễn ra cuộc họp bàn về sản lượng vào 25/5 tới.Cả hai loại dầu chủ chốt đều giảm giá trong tuần này do sự hoài nghi nổi lên về hiệu quả của thỏa thuận cắt giảm sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017 giữa các nước sản xuất trong và ngoài OPEC.Hãng Thomson Reuters công bố số liệu cho thấy một lượng dầu lớn kỷ lục (khoảng 48 triệu thùng/ngày) đã được vận chuyển bằng đường biển trong tháng Tư này, tăng 5,8% kể từ tháng 12/2016.Sản lượng dầu tại Mỹ đã tăng gần 10% kể từ giữa năm 2016 lên 9,25 triệu thùng/ngày, gần với các mức của hai nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới là Saudi Arabia và Nga.Giám đốc điều hành hãng dầu khí Total của Pháp nói rằng giá dầu có thể giảm sâu hơn do sản lượng “vàng đen” của Mỹ ngày một tăng.Bên cạnh đó, dự trữ dầu thô tăng cao là nguyên nhân chính gây ra tình trạng dư thừa nguồn cung./.