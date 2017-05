Ứng cử viên Moon Jae-in vận động tranh cử. (Nguồn: AP)

Theo hãng tin Yonhap, 5 ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ tổng thống ở Hàn Quốc đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng để thu hút sự ủng hộ của cử tri trong ngày 8/5, ngày cuối cùng của đợt vận động tranh cử kéo dài 22 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 9/5.Ứng cử viên hàng đầu Moon Jae-in thuộc đảng Dân chủ theo đường lối tự do tới thành phố Busan lớn thứ hai của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 450 km về phía Đông Nam, nơi được coi là căn cứ truyền thống của các lực lượng bảo thủ. Sau đó, ông sẽ tới Daegu cách Seoul 300 km về phía Đông Nam và cũng là nơi các lực lượng bảo thủ chiếm ưu thế.Trong khi đó, ứng cử viên Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ cũng tới các địa phương trên nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cử tri dành cho ông, trước khi trở về Seoul và chấm dứt hoạt động vận động tranh cử tại khu vực Hongdae, nơi có nhiều trường đại học.Còn ứng cử viên Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả thì tập trung vào thành phố Daejeon và các tỉnh Nam Chungcheong và Bắc Chungcheong ở miền Trung Hàn Quốc, nơi có nhiều cử tri chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai.Bà Sim Sang-jeung, ứng cử viên của đảng Công lý theo đường lối cấp tiến, dự kiến sẽ có một bài diễn thuyết dài kỷ lục 12 giờ, bắt đầu từ 12h đến nửa đêm, trước những người ủng hộ tại quận Shinchon có nhiều trường đại học ở Seoul.Còn ứng cử viên Yoo Seong-min thuộc đảng Bareun theo đường lối bảo thủ dự kiến sẽ đi Daejeon trước khi trở lại Seoul và thực hiện hoạt động vận động tranh cử trên đường phố.Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận cử tri gần đây nhất được công bố ngày 3/5, ông Moon đang dẫn đầu với sự ủng hộ của 42,4% tổng số người được hỏi ý kiến, còn các ông Hong và Ahn cùng về vị trí thứ hai với 18,6%.Kết quả của các cuộc thăm dò sau đó bị cấm công bố do lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cử tri./.