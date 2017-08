Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 7/8, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quan chức Hàn Quốc cho biết nước này đang xem xét nhiều biện pháp mới để giải quyết vấn đề rải truyền đơn của các nhà hoạt động chống Triều Tiên, do lo ngại việc này có thể gây căng thẳng dọc tuyến biên giới giữa hai nước.Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tai-hyun nêu rõ: “Rải truyền đơn gần biên giới có thể gây ra tình trạng căng thẳng quân sự không cần thiết, thậm chí là xung đột bất ngờ. Hành động này cũng gây ra mối đe dọa thực sự đối với sự an toàn của các cư dân khu vực biên giới.”Tuy nhiên, quan chức này cũng nói thêm rằng vấn đề trên ẩn chứa sự phức tạp do những quan điểm mâu thuẫn nhau. Chiến dịch rải truyền đơn nằm trong phạm vi tự do bày tỏ ý kiến, trong khi động thái này không giúp ích gì cho việc cải thiện mối quan hệ liên Triều.Ông Baek nói: “Chúng tôi cho rằng để giải quyết vấn đề trên, nhiều yếu tố cần phải được tính đến, trong đó có cả mối quan hệ liên Triều và tình cảm của người dân.”Triều Tiên rất nhạy cảm với hoạt động rải truyền đơn của những người nước này đào tẩu sang Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cho các quan chức chính phủ tìm cách ngừng hoạt động rải truyền đơn chống Triều Tiên nhằm tránh gây căng thẳng./.