Ảnh minh họa. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Ngày 26/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 2940/NHNN-TT về việc tăng cường chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh và an toàn ATM, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 sắp tới.Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ, các tổ chức thanh toán thẻ chấp hành nghiêm túc các quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến quản lý, vận hành hệ thống ATM nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn hoạt động ATM, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng, tránh tình trạng hết tiền hoặc ngừng phục vụ trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 sắp tới.Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại phải kiểm tra hệ thống ATM, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn hoạt động ATM; giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ ATM để bổ sung kịp thời, đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao dịch của khách hàng; phối hợp với tổ chức chuyển mạch thẻ và các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời các sự cố, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng. Đặc biệt tại các khu vực có nhu cầu rút tiền mặt lớn, ngoài việc chuẩn bị tốt hệ thống ATM, cần chủ động có biện pháp nhằm giảm tải cho ATM.Đồng thời, tăng cường công tác cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội và phối hợp với cơ quan công an, lực lượng an ninh, trật tự địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan ATM.Cùng với đó, chủ động theo dõi, phản hồi kịp thời các phản ánh của dư luận về những vấn đề phát sinh đối với hoạt động ATM của đơn vị mình, tránh gây hiểu lầm làm giảm lòng tin của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thanh toán của ngân hàng.Đối với Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas): Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thực hiện kiểm tra hệ thống hạ tầng, kỹ thuật (máy móc, thiết bị, đường truyền…) và bố trí nhân sự đầy đủ để đảm bảo hoạt động chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán qua thẻ ATM/POS an toàn, thông suốt và ổn định trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi, phát hiện, xử lý các sai sót, sự cố phát sinh, phản hồi tra soát, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan một cách nhanh chóng, kịp thời.Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cung ứng kịp thời, đầy đủ tiền mặt cho nhu cầu phục vụ máy ATM của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi tiền mặt, tiếp quỹ cho ATM.Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường theo dõi, giám sát, chỉ đạo các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ trên địa bàn thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại công văn này; tiến hành xử phạt hành chính theo quy định các tổ chức vi phạm đối với hoạt động ATM trên địa bàn. Mặt khác, theo dõi chặt chẽ thông tin, vụ việc liên quan đến chất lượng dịch vụ ATM được phản ánh trên các phương tiện truyền thông, chỉ đạo các đơn vị liên quan phản hồi tới báo chí kết quả xử lý vụ việc và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán)./.