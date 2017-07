Ngày 27/7, Lloyds Banking Group của nước Anh đã công bố báo cáo hoạt động, trong đó cho thấy lợi nhuận của sáu tháng đầu năm 2017 của tập đoàn ngân hàng này đã chạm mức cao nhất trong 8 năm qua.Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Lloyds trong các tháng 1-6/2017 đạt 2,5 tỷ bảng Anh (tương đương 3,28 tỷ USD), tăng 4% so với năm trước. Tổng doanh thu của tập đoàn ngân hàng này trong cùng giai đoạn trên cũng tăng 4% lên 9,3 tỷ bảng.Trong khi đó, tuy lợi nhuận sau thuế của Lloyds cũng tăng ở mức khiêm tốn nhờ doanh thu khả quan hơn, song khoản tiền đền bù cao hơn dự đoán cho khách hàng bị thiệt hại vì đã bán sai bảo hiểm bảo vệ thanh toán (PPI) đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn ngân hàng này.Lloyds cũng sẽ phải chi thêm 700 triệu bảng Anh để bồi thường cho các khách hàng liên quan đến vụ bê bối tốn kém nhất trong lịch sử ngành ngân hàng ở Đảo quốc sương mù.Lợi nhuận của Lloyds những năm qua cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi khoản án phạt khổng lồ của bê bối nêu trên.Bên cạnh đó, Lloyds cũng dự định sẽ cắt giảm 3.000 nhân công trong năm nay, đưa tổng số việc làm bị cắt giảm lên con số 12.000 vị trí kể từ năm 2014 đến nay.Lloyds nổi tiếng là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ bảo hiểm chuyên biệt. Năm 2016, lợi nhuận trước thuế của Lloyds đạt 2,1 tỷ bảng Anh, không thay đổi nhiều so với năm 2015.Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm lại sụt mạnh từ mức 2 tỷ bảng xuống còn 500 triệu bảng, do sự cạnh tranh gay gắt, những thiệt hại lớn từ thiên tai và các khoản đền bù cho bê bối bán sai bảo hiểm./.