Một vụ phóng tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên được tiến hành ở thành phố miền tây Wonsan dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 23/6/2016. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 13/2, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này sẽ tiếp tục đề nghị Trung Quốc gây sức ép đối với Triều Tiên để Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.Tuyên bố được đưa ra sau vụ Triều Tiên vừa mới phóng thử một tên lửa đạn đạo hôm 12/2.Phát biểu họp báo, ông Suga nói: "Trong việc đối phó với vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc có vai trò cực kỳ quan trọng" khi nhấn mạnh Trung Quốc chiếm khoảng 90% kim ngạch thương mại quốc tế của Triều Tiên và là một ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc​.Ông còn cho hay: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị Trung Quốc xử lý vấn đề một cách xây dựng với tư cách là một ủy viên có trách nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."Theo ông, trong cuộc họp khẩn được triệu tập sớm nhất vào chiều 13/2 tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ thảo luận về việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương của bộ này Kenji Kanasugi và Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Joseph Yun hôm 12/2 đã điện đàm và nhất trí phối hợp chặt chẽ cả trên phương diện song phương lẫn ba bên (với Hàn Quốc) trong việc đối phó mối đe dọa Triều Tiên./.