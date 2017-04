Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada và người đồng cấp Australia Marise Payne trong cuộc gặp tại Tokyo tháng 8/2016. (Nguồn: Getty Images)

Nhật Bản và Australia đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh nhằm giải quyết những thách thức trong khu vực, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng xung quanh chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cũng như các động thái trên biển của Trung Quốc.Phát biểu tại Tokyo trong cuộc gặp ngày 19/4 với người đồng cấp Australia Marise Payne, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada khẳng định tầm quan của việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng trở nên phức tạp hơn.Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho rằng tình hình an ninh khu vực đối mặt với ngày càng nhiều thách thức đặt ra cơ hội lớn để tăng cường hợp tác song phương và ba bên (ám chỉ với Mỹ), trong đó có thể bao gồm các cuộc tập trận và huấn luyện quốc phòng.Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nêu trên diễn ra một ngày trước các cuộc Đối thoại an ninh "2+2" giữa các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại Tokyo.Nhật Bản và Australia không có hiệp ước chung về an ninh, song cả hai đều ký hiệp ước an ninh với Mỹ. Hiện hai nước đang đàm phán về một thỏa thuận nhằm tạo điều kiện tiến hành các cuộc diễn tập chung và các hoạt động khác do các lực lượng quốc phòng hai bên thực hiện./.