Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Emmanuel Lenain, Vụ trưởng Vụ châu Á-Úc thuộc Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế Pháp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 28/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Vụ trưởng Vụ Á-Úc, Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế Pháp ông Emmanuel Lenain.Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Pháp và khu vực châu Âu, đánh giá quan hệ Việt-Pháp tiếp tục phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 và bày tỏ vui mừng về kết quả Tham vấn chính trị.Hai bên đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao và nhất trí triển khai Đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng giữa hai Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Việt Nam và Pháp lần tới tại Pháp vào năm 2018.Hai bên đã trao đổi nhất trí thực hiện một số kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm triển khai Đối tác chiến lược Việt-Pháp vào năm 2018.Về hợp tác kinh tế, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh những kết quả hai bên đã đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở xây dựng các đối tác cùng có lợi, Thứ trưởng mong muốn hợp tác kinh tế có bước đột phá mới, đặc biệt chú trọng vào chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng (tái tạo), hàng không-vũ trụ, vệ tinh, y tế-dược, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, môi trường, đô thị…Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh việc Pháp sẽ tham dự Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 tới (Vietnam Foodexpo) với tư cách là khách mời danh dự.Vụ trưởng Lenain đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á cũng như trong khuôn khổ ASEAN; khẳng định Chính phủ Pháp coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên tại khu vực.Vụ trưởng cho biết phía Pháp cam kết ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với Liên minh châu Âu; phối hợp với Việt Nam thúc đẩy việc sớm ký và triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).Hai bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEM và hợp tác ASEAN-EU.Trong vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương; tái khẳng định cam kết duy trì tự do hàng hải, hàng không; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao,̀ pháp lý, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.Sáng cùng ngày, Vụ trưởng Vụ châu Âu Lê Dũng đã cùng Vụ trưởng Lenain chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Pháp./.