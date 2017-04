Cảnh sát Pháp có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, Bộ Nội vụ Pháp ngày 21/4 cho biết một nghi can khủng bố mà nước này đang truy lùng sau vụ nổ súng trên đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris đêm 20/4, khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương nặng, đã tự ra trình diện cảnh sát Bỉ.Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet nói: "Đối tượng bị giới chức Bỉ truy nã đã tự trình diện tại một đồn cảnh sát ở Antwerp."Ngoài ra, phát biểu với Đài Europe 1, người phát ngôn Brandet cho biết Pháp đã được các cơ quan an ninh Bỉ cảnh báo về một nghi can mới song hiện chưa rõ đối tượng này có liên quan đến vụ nổ súng nêu trên hay không.Trong khi đó, công tố viên liên bang Bỉ cho hay không có dấu hiệu nào cho thấy kẻ gây ra vụ nổ súng trên là công dân Bỉ và hiện chưa xác định được danh tính của tên này./.