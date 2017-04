Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường vụ nổ súng trên Đại lộ Champs Elysees ở Paris ngày 20/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 21/4, nhà chức trách Pháp cho biết, cảnh sát nước này đang truy lùng một nghi can thứ hai trong vụ nổ súng tại Paris sau khi có sự ủy quyền của các cơ quan an ninh Bỉ.Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình địa phương Europe1, người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho biết, các cơ quan an ninh Bỉ đã nhận dạng một người đàn ông là nghi can thứ 2 trong vụ việc nói trên và cảnh sát Pháp đang truy lùng đối tượng này.Tuy nhiên, ông Brandet lưu ý rằng còn quá sớm để kết luận người đàn ông này thực sự có liên quan đến vụTrước đó, truyền thông địa phương đưa tin các cơ quan an ninh Bỉ đã cảnh báo các nhà chức trách Pháp rằng một người đàn ông rất nguy hiểm đã từ Bỉ đi tới Pháp bằng tàu hỏa./.