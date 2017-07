Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 23/7, chính phủ Philippines cảnh báo các tay súng phiến quân Hồi giáo và những phần tử ủng hộ đầu hàng hoặc đối mặt với sức mạnh của pháp luật.Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã đưa ra lời cảnh báo trên một ngày sau khi Quốc hội nước này phê chuẩn việc gia hạn thiết quân luật ở toàn bộ Mindanao, miền Nam Philippines cho đến hết năm nay.Bên cạnh đó, ông cho biết các lực lượng an ninh sẵn sàng đánh bại chủ nghĩa khủng bố trong vòng 5 tháng tới, khi thiết quân luật được áp dụng ở khu vực này.Khoảng 700 tay súng phiến quân là chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tràn vào thành phố Marawai ở miền Nam Philippines vào hôm 23/5, khiến lực lượng an ninh chính phủ tiến hành một loạt các vụ không kích nhằm tiêu diệt các phiến quân./.