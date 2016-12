Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát 2 nhà máy thua lỗ tại Hải Phòng

Ngày 27/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về xử lý tồn tại, yếu kém của một số doanh nghiệp, dự án lớn thuộc ngành công thương đã đi thị sát, kiểm tra thực địa hai nhà máy thua lỗ trên địa bàn thành phố Hải Phòng là Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (PVTEX) và Nhà máy đạm DAP 2 Hải Phòng.



Tại các nhà máy này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thị sát về cơ sở hạ tầng, thiết bị, công nghệ, dây chuyền sản xuất, tình hình sản xuất kinh doanh, nghe lãnh đạo nhà máy và lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo về quá trình quyết định đầu tư, lập, thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng, hoàn thiện và vận hành của hai nhà máy, thực trạng hoạt động, tình hình tài chính, yếu kém, thua lỗ.



Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (do Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Dệt may hợp tác đầu tư) và dự án Nhá máy đạm DAP2 Hải Phòng (do Tập đoàn Hóa chất đầu tư) là hai trong số 12 dự án, nhà máy yếu kém, thua lỗ được Thường trực Chính phủ xác định và được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải xử lý trong thời gian sớm nhất nhằm kéo giảm nguy cơ mất vốn đầu tư, tiêu hao nguồn lực nhà nước và của xã hội. Đoàn công tác đã thảo luận các phương án xử lý những vấn đề cấp bách trước mắt cũng như quyết định tương lai của các dự án.



Trước đó vào ngày 17/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã đi thị sát nhà máy đạm Ninh Bình tại tỉnh Ninh Bình.



Tại phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo, ngày 20/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nêu rõ mục tiêu đến hết năm 2017 phải có chuyển biến căn bản về kết quả xử lý các dự án thua lỗ, phấn đấu tới hết năm 2018 cơ bản xử lý xong các dự án, doanh nghiệp này theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.