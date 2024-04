Ông Nguyễn Đình Tùng xin thôi làm Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB

Ông Nguyễn Đình Tùng xin thôi làm Tổng Giám đốc OCB. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 24/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) công bố thông tin về việc ông Nguyễn Đình Tùng gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Việc ông Nguyễn Đình Tùng thôi nhiệm vị trí Tổng giám đốc và tập trung cho vai trò thành viên Hội đồng quản trị nằm trong kế hoạch của ngân hàng nhằm bổ sung nguồn lực lãnh đạo.

Gia nhập vào OCB từ tháng 4/2012 và chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 8/2012, cùng với Hội đồng quản trị, ông Tùng đã dẫn dắt và đưa OCB từ một ngân hàng nhỏ trở thành ngân hàng tư nhân trong nhóm hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Được biết, việc bầu ông Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 4/2023 nằm trong kế hoạch bổ sung nguồn lực lãnh đạo của OCB, nhằm chuẩn bị và thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc triển khai các kế hoạch chiến lược của ngân hàng.

Ban lãnh đạo OCB cũng kỳ vọng với việc sắp xếp ông Tùng làm thành viên thường trực trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành được bổ sung nguồn lực mới trong thời gian tới, ngân hàng sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Kết thúc quý 1/2024, OCB ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng. Dư nợ thị trường 1 đạt 153.199 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2023. Tổng thu thuần đạt 2.287 tỷ tăng 9,4% trong đó thu thuần từ lãi đạt 1.901 tỷ tăng 8,6% và thu thuần ngoài lãi đạt 386 tỷ tăng 13,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.214 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023./.