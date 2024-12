McKinsey đồng ý trả 650 triệu USD giải quyết vụ án hình sự về thuốc giảm đau

McKinsey & Co bị cáo buộc đã giúp hãng dược phẩm Purdue thúc đẩy doanh số bán thuốc OxyContin có khả năng gây nghiện cao, nguyên nhân gây ra các trường hợp quá liều dẫn tới tử vong.

OxyContin là tên thương hiệu của thuốc giảm đau oxycodone hydrochloride. (Ảnh: Reuters)

Hãng tư vấn McKinsey & Company đồng ý trả 650 triệu USD để giải quyết các cáo buộc hình sự của Mỹ rằng công ty này đã hợp tác với hãng dược phẩm Purdue Pharma ghi nhãn không đúng để thúc đẩy sử dụng thuốc giảm đau opioid, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.

Đây là lần đầu tiên một công ty tư vấn quản lý phải chịu trách nhiệm hình sự về lời khuyên đã đưa ra dẫn đến việc khách hàng phạm tội.

Ngày 13/12, các công tố viên Mỹ đã công bố thỏa thuận hoãn truy tố (DPA) toàn diện về những nỗ lực của McKinsey đã giúp Purdue "thúc đẩy" doanh số bán thuốc OxyContin có khả năng gây nghiện cao, nguyên nhân gây ra các trường hợp quá liều dẫn tới tử vong.

Thỏa thuận trên yêu cầu McKinsey phải triển khai một chương trình tuân thủ toàn diện. DPA sẽ hết hạn sau 5 năm nếu McKinsey đáp ứng các điều kiện.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các công tố viên đã buộc tội McKinsey cố ý hủy bằng chứng với mục đích cản trở cuộc điều tra và thông đồng với Purdue để tiếp tay cho việc ghi nhãn không đúng.

Các công tố viên cho biết cựu đối tác của McKinsey là Martin Elling đã nhận tội.

McKinsey bày tỏ hối tiếc về vai trò của công ty trong vụ bê bối này.

Tuyên bố của McKinsey nêu rõ: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi về dịch vụ khách hàng với Purdue Pharma và hành động của một đối tác cũ đã xóa các tài liệu liên quan đến công việc của mình cho khách hàng đó. Chúng tôi đáng lẽ phải đánh giá được tác hại mà opioid gây ra cho xã hội và không nên thực hiện công việc bán hàng và tiếp thị cho Purdue Pharma."

McKinsey cho biết đã tăng cường các hoạt động quản lý rủi ro của mình, đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện các bước này để đảm bảo rằng McKinsey đặt ra tiêu chuẩn về trách nhiệm giải trình và tuân thủ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), từ năm 1999-2022, gần 727.000 người đã tử vong do dùng thuốc opioid quá liều.

Thông báo thỏa thuận DPA trên được đưa ra khoảng một tuần sau khi các công tố viên Mỹ tại New York công bố khoản dàn xếp gần 123 triệu USD với McKinsey and Co. Africa trong một DPA khác liên quan đến cáo buộc công ty con này đã hối lộ các quan chức Nam Phi để có được các hợp đồng tư vấn béo bở./.

