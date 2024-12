Xiaomi bứt phá trên đường đua xe điện, giá cổ phiếu sắp lập đỉnh

Mẫu sedan SU7 của Xiaomi. (Ảnh: CNBC)

Giá cổ phiếu của Xiaomi Corp. đang nhanh chóng tiến gần đến mức cao kỷ lục mới sau khi hãng này thâm nhập thành công thị trường xe điện.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Xiaomi đã tăng hơn gấp đôi, vượt mặt các đối thủ toàn cầu, nhờ sự vươn lên đáng ngạc nhiên của hãng trên thị trường xe điện Trung Quốc thách thức các vị trí dẫn đầu của BYD Co. và Tesla Inc.

Động lực tăng trưởng lớn tiếp theo có thể đến từ việc Xiaomi chuẩn bị ra mắt mẫu xe mới, một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) chạy điện hoàn toàn, dự kiến ra mắt vào mùa Hè.

Các nhà đầu tư đang kỳ vọng sẽ thấy một quỹ đạo tăng trưởng tương tự như khi Xiaomi ra mắt chiếc điện thoại thông minh đầu tiên vào năm 2011 và chỉ trong vài năm đã vươn lên cạnh tranh với Apple Inc. và Samsung Electronics Co., đưa người sáng lập Lei Jun trở thành tỷ phú. Giá cổ phiếu niêm yết tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) của Xiaomi hiện chỉ còn cách mức đỉnh năm 2021 khoảng 10%.

Bà Shuyan Feng, quan chức cấp cao phụ trách đầu tư tại công ty quản lý tài sản Huatai Asset Management (Hong Kong) Co., nhận định Xiaomi là một ẩn số.

Bà Feng cho biết khi tỷ phú Lei Jun công bố Xiaomi đầu tư 10 tỷ USD vào thị trường xe điện, cổ phiếu của công ty đã bị giảm mạnh và ít ai tin rằng Xiaomi thực sự có thể thành công trong thị trường cạnh tranh khốc liệt này.

Giá cổ phiếu của Xiaomi đã tăng vượt trội so với giá cổ phiếu của các các nhà sản xuất ôtô và điện thoại thông minh, bất chấp triển vọng phục hồi không rõ ràng của thị trường đối với các sản phẩm của hãng này.

Màn ra mắt xe điện ấn tượng của Xiaomi càng đáng chú ý trong bối cảnh các công ty khởi nghiệp Trung Quốc như Nio Inc. và Li Auto Inc. đang gặp khó khăn do lo ngại về triển vọng nhu cầu, gây sức ép lên giá cổ phiếu của các doanh nghiệp này.

Có trụ sở tại Bắc Kinh, Xiaomi đã báo cáo tăng trưởng doanh số mạnh hơn dự kiến trong quý 3, với mảng kinh doanh xe điện mới chiếm khoảng 10% tổng doanh thu.

Công ty đã nhanh chóng thâm nhập thị trường bằng cách tận dụng khả năng tiếp thị và sức hút mạnh mẽ đối với người tiêu dùng trẻ, vốn đã được xây dựng từ lĩnh vực điện thoại thông minh.

Xiaomi dự báo sẽ giao 130.000 chiếc sedan SU7 trong năm nay, mục tiêu mà hãng đã điều chỉnh tăng hai lần. Chiếc xe này có 9 màu tùy chọn và sở hữu các tính năng lái xe thông minh cùng hệ thống giải trí kết nối.

Các nhà phân tích dự đoán tổng doanh số bán xe của Xiaomi sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm 2025 với việc ra mắt mẫu SUV YU7.

Nhà phân tích Steven Tseng của Bloomberg Intelligence nhận định mảng kinh doanh xe điện của Xiaomi có thể vượt qua điện thoại thông minh, trở thành động lực tăng trưởng doanh số chính của hãng vào năm 2025.

Ông Tseng cho rằng mẫu xe tiếp theo của Xiaomi có thể thúc đẩy doanh số bán xe điện tăng 137% trong năm 2025 nhờ sự phổ biến của các dòng xe cỡ lớn ở Trung Quốc và việc tăng công suất tại nhà máy xe điện thứ hai của hãng.

Mặc dù kinh tế vĩ mô đối mặt với thách thức, Trung Quốc vẫn là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, với doanh số dự kiến sẽ vượt 11 triệu chiếc trong năm nay, theo BloombergNEF.

Cạnh tranh trên thị trường này rất khốc liệt và tiếp tục gia tăng, với sự tham gia của các đối thủ mới, bao gồm cả gã khổng lồ công nghệ Huawei Technologies Co. Các nhà phân tích tại Macquarie Group Ltd. dự đoán Xiaomi có thể giành được thêm thị phần với mẫu YU7, dự kiến có giá từ 250.000-330.000 nhân dân tệ (tương đương 34.000-45.000 USD).

Mức giá cổ phiếu cao kỷ lục trước đó của Xiaomi được thiết lập gần bốn năm trước, ngay trước khi công ty bị Mỹ đưa vào danh sách đen.

Xe điện SU7 của Xiaomi. (Nguồn: Xiaomi)

Mặc dù các nhà phân tích dự đoán tác động từ hàng rào thuế quan trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ hạn chế do doanh số bán hàng của Xiaomi tại Mỹ không đáng kể, nhưng việc mua sắm linh kiện từ các nhà cung cấp Mỹ có thể bị ảnh hưởng.

Định giá là một mối lo ngại khác sau đà tăng trưởng mạnh mẽ của Xiaomi. Giá cổ phiếu của hãng đang giao dịch ở mức khá cao. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng giá cổ phiếu của hãng này.

Ông Xiao Feng, chuyên gia tại công ty dịch vụ tài chính CLSA Hong Kong, cho biết Xiaomi là một công ty cực kỳ giỏi trong việc kiểm soát chi phí trong quy trình sản xuất phức tạp.

Ông Feng cho rằng một phần thành công này đến từ kinh nghiệm của Xiaomi trong việc sản xuất điện thoại thông minh, vốn cũng có chuỗi cung ứng rất dài và phức tạp./.

Xiaomi bắt đầu giao những chiếc ôtô điện đầu tiên của hãng SU7 của Xiaomi bước vào thị trường xe điện đông đúc ở Trung Quốc với mức giá thu hút sự chú ý - dưới 30.000 USD cho mẫu cơ bản, rẻ hơn so với Model 3 của Tesla.