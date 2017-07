Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó huyện Tây Trà. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Sáng 24/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và các chính sách dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh.Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có hơn 13% hộ nghèo (hơn 45.200 hộ), hộ cận nghèo chiếm 8,8%. Riêng khu vực miền núi có gần 25.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 42% và hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ gần 14%. Trong đó có hơn 23.200 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ hơn 51% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.Về chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững (cả năm 2016 và sáu tháng đầu năm 2017), tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí nguồn vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng để triển khai bốn tiểu dự án thuộc chương trình 30a, gồm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.Cùng với đó, tỉnh phân bổ gần 200 tỷ đồng để triển khai ba tiểu dự án của chương trình 135, gồm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn; nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn.Về chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã thi công đạt gần 705 khối lượng bốn dự án định canh định cư tập trung chuyển tiếp từ năm 2016 sang; đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để tiếp tục triển khai thực hiện hai dự án định canh định cư tập trung mới.Về chính sách hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo, người cận nghèo và người dân tộc thiểu số, năm 2016, tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án 1956 là 1.385 người. Năm 2017, số đối tượng được thụ hưởng chương trình theo kế hoạch là 250 người với tổng kinh phí thực hiện là 500 triệu đồng.Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương, ghi nhận thành tựu quan trọng mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, trong đó đáng chú ý là công tác thực hiện chính sách dân tộc góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi cần chú trọng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về chính sách dân tộc, gắn đời sống bà con với dịch vụ công nghiệp, thương mại... Tỉnh nên nghiên cứu quy hoạch phát triển rừng; thúc đẩy kinh tế miền xuôi, miền biển đi lên; thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi nghề nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp. Tỉnh cần có những giải pháp hiệu quả, phấn đấu năm 2017 giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,9%/năm, riêng các huyện miền núi giảm 5,7%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng y tế, dịch vụ khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển mạnh y tế dự phòng, ngăn chặn tình trạng hôn nhân cận huyết; thực hiện bình đẳng giới, nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;" thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất quy mô vừa và nhỏ; quy hoạch đảo Lý Sơn để đảm bảo về quốc phòng, an ninh, trở thành nơi phát triển du lịch văn minh.Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, làm việc với huyện Tây Trà-huyện miền núi nghèo nhất tỉnh Quảng Ngãi.Tại đây, sau khi nghe huyện báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo, huyện cần đẩy mạnh đầu tư về cơ sở hạ tầng, tạo động lực để xây dựng quê hương ngày càng trù phú, giàu đẹp; thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng và giao rừng cho bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua đó nâng cao ý thức giữ rừng, tạo sinh kế để họ cải thiện đời sống bằng việc khai thác lợi ích từ rừng. Phó Thủ tướng yêu cầu, huyện quan tâm đến việc đào tào nguồn nhân lực tại chỗ, chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ để sau xây dựng và phát triển quê nhà.Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao 187 suất quà và 50 chiếc xe đạp tặng học sinh các các trường trên địa bàn huyện Tây Trà; trao 40 suất quà tặng gia đình người có công, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.Đoàn cũng đến dâng hương tại mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Hồng-mẹ liệt sỹ Bùi Hồng Đức tại số nhà 416, đường Nguyễn Trãi, thành phố Quảng Ngãi./.