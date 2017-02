Change the Rapper biểu diễn trên sân khấu Grammy. (Nguồn: AFP)

Chance the Rapper vừa được trao giải Album rap xuất sắc tại lễ trao giải Grammy 2017, bất chấp việc anh không có một hợp đồng ghi âm nào cả.Nghệ sỹ chưa ký hợp đồng với bất kỳ hãng đĩa nào và album “Coloring Book” của anh đã đánh bại album “The Life of Pablo” của Kanye West, “Views” của Drake cùng các đối thủ “And The Anonymous Nobody” (De La Soul,) “Blank Face” (Schoolboy Q) và “Major Key” (DJ Khaled) để giành chiến thắng chung cuộc.Năm ngoái ban tổ chức giải Grammy đã thay đổi quy định để các nghệ sỹ chỉ có ca khúc/album tung lên dịch vụ nghe nhạc trực tuyến, như trường hợp của Chance the Rapper và “Coloring Book,” có thể được cân nhắc trao giải.Trước đó, Chance được đề cử trao 6 giải thưởng, gồm Nghệ sỹ mới xuất sắc và Màn trình diễn rap xuất sắc với ca khúc “No Problem.” Anh đã giành chiến thắng ở cả hai hạng mục.“Vinh quang thuộc về thượng đế. Tôi nhận chiến thắng này nhân danh Chúa trời,” Chance the Rapper nói trong bài phát biểu nhận giải Nghệ sỹ mới xuất sắc. “Giải thưởng này dành cho mọi nghệ sỹ độc lập"./.