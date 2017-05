Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới, Công đảng Anh sẽ không từ bỏ các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) khi chưa đạt bất kỳ thỏa thuận nào.Đây là thông tin trong dự thảo cương lĩnh tranh cử của Công đảng đối lập của Anh bị rò rỉ và được một số tờ báo Anh trong đó có nhật báo Telegraph và Mirror đăng tải.Dự thảo dài 43 trang này dự kiến sẽ được công bố chính thức trong tuần tới song bản sao của nó đã bị rò rỉ vào tối 10/5.Theo dự thảo trên, Công đảng Anh cam kết đảm bảo đạt được một thỏa thuận Brexit cuối cùng cũng như bác bỏ khả năng rời Liên minh châu ÂU (EU) khi chưa đạt thỏa thuận nào.Dự thảo nêu rõ "việc rời EU mà không có thỏa thuận nào là điều tồi tệ nhất đối với Anh và sẽ gây tổn hại đến kinh tế và thương mại của nước này."Dự thảo cũng nêu quan điểm của Công đảng về nhập cư - yếu tố quan trọng trong cuộc trưng cầu ý dân ở Anh về việc rời khỏi EU hồi năm 2016.Theo đó, đảng này cam kết sẽ không đưa ra "lời hứa suông" về việc cắt giảm lượng người nhập cư, trong bối cảnh đảng Bảo thủ cũng đưa ra cam kết tương tự về việc cắt giảm hàng chục nghìn người nhập cư song vẫn chưa đạt được mục tiêu này.Về kinh tế, Công đảng sẽ đưa ra một chương trình tăng thuế thu nhập doanh nghiệp với các công ty lớn và khoản vay trị giá 250 tỷ bảng (323 tỷ USD) trong thập kỷ tới.Bên cạnh đó, đảng này dự định tăng thuế nhu nhập đối với những người có mức thu nhập trên 80.000 bảng (103.000 USD) mỗi năm và khoản tiền phát sinh do việc điều chỉnh thuế này sẽ được dùng để đầu tư 6 tỷ bảng vào lĩnh vực y tế quốc gia.​Không chỉ vậy, Công đảng Anh dự định giảm phí đại học, hiện ở mức 9.250 bảng mỗi năm.Về việc tái quốc hữu hóa đường sắt, Công đảng có kế hoạch công bố các công ty năng lượng của nhà nước.Bên cạnh đó, Công đảng sẽ đảm bảo 60% năng lượng của Anh là từ năng lượng tái tạo vào năm 2030.Dự kiến, Công đảng sẽ thảo luận và thông qua lần cuối cùng dự thảo này trong ngày 11/5.Hiện đảng này chưa đưa ra bình luận nào về việc dự thảo cương lĩnh tranh cử bị rò rỉ.Hiện tỷ lệ ủng hộ Công đảng thấp hơn so với đảng Bảo thủ trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.Theo giới phân tích, nguyên nhân của việc này là do thủ lĩnh Jeremy Corbyn Jeremy Corbyn thiếu đường hướng rõ ràng về Brexit.Trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài BBC hôm 9/5, ông Corbyn đã 5 lần từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi về việc liệu Anh có rời khỏi EU nếu ông lên làm thủ tướng.Tuy nhiên, một nguồn tin của đảng này sau đó cho biết không có câu hỏi nào về Brexit trong cuộc phỏng vấn này.Theo kết quả thăm dò dư luận do YouGov tiến hành đối với 1.651 người trong 2 ngày 9 và 10/5, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ của nữ Thủ tướng Theresa May đã giảm 2 điểm phần trăm, xuống còn 46%, cao hơn mức 30% mà Công đảng giành được./.