Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka. (Ảnh: Trần Quang Vinh/TTXVN)

Chính phủ Cộng hòa Séc ngày 24/7 đã thông qua kế hoạch triển khai hệ thống an ninh mới tại các sân bay quốc tế nằm bên ngoài thủ đô Praha.Theo Bộ Nội vụ nước này, hiện nhiều sân bay quốc tế tại các tỉnh Karlovy Vary, Tây Bohemia, Brno, Ostrava và Pardubice chưa được trang bị hệ thống an ninh đồng bộ cũng như thiếu năng lực kiểm soát các loại hóa chất và vật dụng nguy hiểm.Những sân bay này chưa có hệ thống phát hiện chất phóng xạ, trong khi biện pháp kiểm soát lối vào các khu vực cấm trong sân bay vẫn còn hạn chế.Theo kế hoạch mới, các sân bay trên sẽ được trang bị hệ thống nhận diện khuôn mặt, hệ thống kiểm tra điện tử các loại giấy tờ và thẻ lên máy bay của hành khách, cũng như hệ thống kiểm soát biển số xe ôtô ra vào sân bay, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh giống như sân bay quốc tế Praha.Thủ tư​ớng Séc Bohuslav Sobotka cho biết chi phí cho kế hoạch triển khai hệ thống an ninh mới này khoảng 672 triệu koruna (tương đương 30 triệu USD) và sẽ do chính phủ chi trả.Dự kiến, hệ thống an ninh mới này sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2020.Ngoài ra, Bộ Nội vụ Séc cũng lên kế hoạch chi 89 triệu koruna (4 triệu USD) để nâng cấp hệ thống an ninh sân bay quốc tế Praha./.