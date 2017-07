(Nguồn: Wall Street Journal)

Tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia đã quyết định từ bỏ dự án phục vụ xuất khẩu khí đốt hóa lỏng trị giá 28,8 tỷ USD ở Canada sau khi quá trình triển khai dự án bị trì hoãn rất lâu do vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường.Trong thông báo ngày 25/7, Petronas bày tỏ tiếc nuối khi phải đưa ra quyết định nói trên. Petronas cho biết hãng buộc phải từ bỏ dự án trên do thị trường năng lượng có nhiều thay đổi, cũng như vấn đề giá khí đốt.Tuy nhiên, Petronas khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ ngành sản xuất khí đốt tự nhiên ở Canada và tiếp tục tìm kiếm mọi phương án đầu tư khác như một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn trong tương lai của tập đoàn.Dự án Khí đốt hóa lỏng Tây Bắc Thái Bình Dương của Petronas tại tỉnh British Columbia bao gồm việc xây dựng 1 đường ống dẫn khí đốt dài ít nhất 900 km và 2 nhà máy hóa lỏng khí đốt tự nhiên trên đảo Lelu.Dự kiến, sau khi hoàn thành, mỗi nhà máy sẽ có năng lực sản xuất 6 triệu tấn khí đốt mỗi năm. Tuy nhiên, địa điểm triển khai dự án là khu vực bảo tồn tự nhiên khổng lồ và môi trường sinh sống của cá hồi tự nhiên.Do đó, quá trình triển khai dự án được giới chức Canada "bật đèn xanh" từ tháng 9/2016 vẫn bị trì hoãn do vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động và chuyên gia môi trường của nước sở tại.Trước đó, một số tổ chức môi trường cũng đã kiện chính phủ liên bang Canada và Petronas nhằm ngăn chặn việc triển khai dự án do lo ngại môi trường tự nhiên tại đây bị hủy hoại.Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đánh giá dự án này sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế Canada tăng trưởng và những hậu quả môi trường nằm trong phạm vi có thể kiểm soát./.