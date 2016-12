Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh được trang hoàng cổ động cho ngày bầu cử. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

Ngày 29/12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 10 sự kiện nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.Để thực hiện công tác bình chọn, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã thành lập Hội đồng Bình chọn gồm 15 thành viên, là đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố cùng các cơ quan báo chí của Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương đóng trên địa bàn.Từ 26 sự kiện được đề xuất, sau bốn phiên họp, Hội đồng Bình chọn đã lựa chọn ra 10 sự kiện nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016. Trong đó, có ba sự kiện thuộc lĩnh vực chính trị, hai sự kiện kinh tế, hai sự kiện xã hội, một sự kiện văn hóa, một sự kiện đô thị, một sự kiện đối ngoại.Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết các sự kiện được lựa chọn là một hoặc một chuỗi hoạt động có liên quan. Mỗi sự kiện được lựa chọn không chỉ là sự kiện đơn lẻ, mà kèm theo đó là hệ thống các giải pháp, cách thức, hệ thống chỉ đạo điều hành của Thành phố để tạo thành một sự kiện nổi bật.Danh sách cụ thể 10 sự kiện nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016:Sau nhiều năm thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận-huyện và phường-xã-thị trấn, kỳ bầu cử lần này, Thành phố tổ chức bầu đủ bốn cấp từ đại biểu Quốc hội đến đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, xã, thị trấn nên nhiều đơn vị chưa có nhiều kinh nghiệm.Tuy nhiên, với quyết tâm cao, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời Thành phố đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác lập danh sách cử tri, báo cáo tiến độ bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử, góp phần thành công trong công tác bầu cử.Qua 40 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo; tạo ra sự biến đổi to lớn sâu sắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, mang lại những thành tự to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm nên diện mạo mới cho Thành phố.Từ một thành phố với quy mô kinh tế tổng giá trị ước hơn 2,5 tỷ đồng, đến nay Thành phố đã đạt hơn 1 triệu tỷ đồng.Đường dây nóng 08.88247247 được thiết lập từ đầu năm 2016 để tiếp nhận, xử lý và phản hồi các thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Đến nay, Đường dây nóng đã tiếp nhận hơn 16.000 tin phản ánh, trong đó đã chỉ đạo xử lý hơn 12.000 tin, đang xử lý gần 4.000 tin; giúp các cấp lãnh đạo thành phố kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của người dân, qua đó góp phần cải thiện và nâng cao khả năng phục vụ nhân dân của chính quyền.Tình hình phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2016 đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Ngoài GRDP đạt cao nhất trong 5 năm gần đây, thì đây là năm đầu tiên thành phố thu ngân sách vượt qua chỉ tiêu 300.000 tỷ đồng.Năm 2016, Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đồng thời đang xây dựng kế hoạch hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, trí thức để áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.Thành phố đã bố trí gói tín dụng 1.000 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, ưu tiên các doanh nhân trẻ (dưới 35 tuổi); bố trí 2.000 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa...Đây là cơ quan đầu tiên của cả nước thống nhất một đầu mối quản lý chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất nuôi trồng đến chế biến đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.Nhiều người có những việc làm rất thầm lặng, không ồn ào, ít người biết đến nhưng là hành động, việc làm ấm áp nghĩa tình, mang tính nhân văn sâu sắc.54 gương người tốt, việc tốt; 402 tập thể và cá nhân được biểu dương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 138 gương thầm lặng mà cao được tuyên dương năm 2016... chưa phải là tất cả. Thành phố luôn có hàng ngàn những con người thầm lặng mà cao cả.Đường sách là ý tưởng, nguyện vọng của những người làm xuất bản, in ấn, phát hành về một không gian độc đáo và mới lạ.Đây có thể xem như một địa điểm ổn định lâu dài cho việc phát triển văn hóa đọc, tạo sự gắn kết giữa sách, người làm sách và bạn đọc.So với kế hoạch đầu năm 2016, Thành phố đã cung cấp nước cho 228.665 hộ, đạt tỷ lệ 100%; tổng số hộ dân được tiếp cận nước sạch là 1.900.772 hộ, tỷ lệ 100%.Thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở từng quận-huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để những hộ dân dù trong hoàn cảnh địa bàn khó khăn nhất vẫn có thể được tiếp cận, cung cấp nước sạch.Năm 2016, hoạt động đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi trên mọi mặt. Đặc biệt là hội nghị kiều bào toàn thế giới 2016 với hơn 500 đại biểu kiều bào trở về từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự, thể hiện tâm huyết, tấm lòng của người Việt Nam phương xa luôn hướng về quê hương, tổ quốc, hiến kế, góp sức để xây dựng đất nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng./.