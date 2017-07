Thủ tướng Anh Theresa May tại một sự kiện ở London ngày 13/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Sky News ngày 18/7 đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May​ kêu gọi đảng Bảo thu chấm dứt mâu thuẫn nội bộ nếu không sẽ để mất quyền lực vào tay thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn​.Sau khi mất đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội trước hạn vừa qua, một số bộ trưởng cấp cao đã tranh cãi công khai về vấn đề Brexit và ngân sách nhằm chuẩn bị cho viễn cảnh bà May mất đi quyền lực.Tại bữa tiệc mùa Hè của các nghị sỹ đảng Bảo thủ, bà May kêu gọi các thành viên trong đảng không nên nói xấu lẫn nhau, tránh để thủ lĩnh phe đối lập giành lấy quyền lực.Bên cạnh đó, bà cũng cảnh báo rằng không nên để rò rỉ nội dung các cuộc thảo luận trong nội các và cần chấm dứt việc tranh cãi trước dư luận.Uy tín của đảng Bảo thủ và Thủ tướng May từng tăng mạnh sau khi Anh chính thức kích hoạt điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon để bắt đầu đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hồi cuối tháng 3.Trước tình hình thuận lợi này, Thủ tướng May khi đó đã kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 8/6, với hy vọng đảng Bảo thủ sẽ củng cố vị thế vào tạo thuận lợi hơn cho tiến trình đàm phán Brexit.Tuy nhiên, đây lại là "canh bạc" thất bại của Thủ tướng May khi đảng Bảo thủ của bà bất ngờ không giành được đa số ghế và buộc phải ký thỏa thuận liên minh với đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) ở Bắc Ireland để có được sự ủng hộ chính phủ thiểu số của Thủ tướng May.Ngay thời điểm hiện tại, không chỉ chịu sức ép từ các đảng đối lập, bà May đang chịu sức ép từ trong chính nội bộ đảng Bảo thủ khi có nhiều nghị sỹ đảng này cảnh báo sẽ phản kháng nếu Thủ tướng May không mềm dẻo hơn trong chiến lược đàm phán Brexit để Anh rời khỏi EU./.