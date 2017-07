Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 13/7, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố bà chưa từng cân nhắc việc từ chức và từ chối trả lời câu hỏi bà sẽ tại nhiệm trong thời gian bao lâu.Phát biểu của nhà lãnh đạo Anh được đưa ra sau khi đảng Bảo thủ cầm quyền của bà không giành được đa số ghế quá bán trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ngày 8/6 vừa qua.Trả lời phỏng vấn đài BBC, Thủ tướng May khẳng định: "Tôi thấy rằng còn nhiều việc chúng ta cần phải làm, và với tư cách Thủ tướng Anh, tôi mong muốn tiếp tục đảm nhiệm công việc này để thay đổi cuộc sống của người dân theo hướng tốt hơn."Thủ tướng Anh cũng cho biết bà cảm thấy "sốc" khi kết quả cuộc bầu cử trước thời hạn được công bố, cho thấy bà đã mất thế đa số tại Quốc hội, bất chấp lời kêu gọi người dân Anh trao cho bà sự ủy quyền mạnh mẽ để đàm phán việc London ra khỏi Liên minh châu Âu (EU).Thủ tướng May hiện đối mặt với lời kêu gọi rời khỏi vị trí lãnh đạo đất nước từ cả trong và ngoài đảng Bảo thủ cầm quyền, sau khi mất thế đa số trong cuộc bầu cử trước thời hạn do chính bà kêu gọi tiến hành.Cuộc bầu cử trước thời hạn cũng đẩy Anh rơi vào tình thế bất ổn chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua./.