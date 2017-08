Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh về việc cơ cấu, sắp xếp lại 123 tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đứng đầu.Thủ tướng Chính phủ cho biết theo Luật Tổ chức Chính phủ, việc thành lập các Ban Chỉ đạo là để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành. Trình tự, thủ tục thành lập các tổ chức này được thực hiện theo Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg, kinh phí hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực.​Trên cơ sở chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của tổ chức phối hợp liên ngành, Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao là cơ quan thường trực có trách nhiệm lập dự toán ngân sách chi cho hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành để tổng hợp vào dự toán ngân sách hằng năm trình Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.Nguồn kinh phí này được sử dụng chi các hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và được quyết toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật.Thành phần các Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành. Xuất phát từ tính chất của các tổ chức phối hợp liên ngành, thành viên các Ban Chỉ đạo phải là cấp Thứ trưởng trở lên.Khối lượng công việc và thời gian tham gia của từng thành viên phụ thuộc vào nhiệm vụ của mỗi tổ chức và được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của từng Ban Chỉ đạo.Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành kiện toàn, sắp xếp lại các Ban Chỉ đạo theo hướng, những Ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả, không thực chất thì sẽ tổ chức lại hoặc giải thể; đồng thời tăng cường trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo.Qua rà soát, các cơ quan chức năng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập một số Ban Chỉ đạo có cùng chức năng, nhiệm vụ như các Ban Chỉ đạo: Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; giải thể Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050…Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường phối hợp thực hiện chính sách pháp luật, nhất là trong việc giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng, đồng thời giao các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành quy định về công tác phối hợp.Chính phủ đang tích cực tham gia xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trình Trung ương 6, trong đó có vấn đề sắp xếp lại tổ chức liên ngành.Chủ trương chung là những Ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả, không thực chất thì sẽ sắp xếp, kiện toàn hoặc giải thể./.