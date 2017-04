Rừng phòng hộ đã bị chặt phá để trồng cỏ. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Liên quan đến việc phá rừng phòng hộ ven biển để triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại địa bàn xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, chiều ngày 24/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Thông báo 283/TB-Ủy ban Nhân dân nhằm thông tin lại một số nội dung đã được một số báo đưa tin phản ánh thời gian qua.Thông báo nêu rõ, tổng diện tích thực hiện dự án là 122,52ha; trong đó diện tích rừng theo hồ sơ thiết kế là 64,12ha, diện tích đất trống không có cây là 58,4ha. Diện tích rừng khai thác tại thực địa là 32,34ha.Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cảm ơn các báo đã thông tin kịp thời những nội dung liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án; trong đó nêu rõ những việc còn thiếu sót. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những thiếu sót; chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định.Thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên còn nêu rõ, việc triển khai các dự án du lịch ven biển nói chung và Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City nói riêng nhằm khai thác và phát huy lợi thế về tài nguyên du lịch biển theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương giai đoạn 2016-2020./.