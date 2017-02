Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra độc lập vụ bê bối liên quan Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye cho biết phía Tổng thống đã đơn phương hủy kế hoạch trả lời thẩm vấn vào ngày 9/2.Tổng thống Park trước đó đã chấp thuận trả lởi thẩm vấn trực tiếp của các công tố viên đặc biệt.Kênh truyền hình SBS của Hàn Quốc ngày 7/2 đưa tin cuộc thẩm vấn sẽ được tiến hành vào 9/2 tại Nhà Xanh (Phủ Tổng thống).Tuy nhiên, Phủ Tổng thống đã từ chối trả lời thẩm vấn vào ngày này, với lý do phía công tố đã tiết lộ thông tin này mặc dù hai bên đã thống nhất giữ kín thời gian và địa điểm tiến hành thẩm vấn cho đến khi kết thúc cuộc thẩm vấn.Người phát ngôn của nhóm công tố đặc biệt Lee Kyu-chul khẳng định không có lý do gì để bất cứ công tố viên nào trong nhóm này làm rò rỉ hoặc tiết lộ thông tin trên.Ông cũng cho biết thêm các công tố viên vẫn muốn thẩm vấn bà Park, song chưa có quyết định nào về thời điểm tiến hành.Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Phủ Tổng thống khẳng định bà Park sẽ chấp nhận cuộc thẩm vấn trực tiếp “khi lòng tin với các công tố viên đặc biệt được khôi phục,” qua đó bác bỏ những tin đồn rằng bà sẽ tẩy chay cuộc điều tra. Nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc thẩm vấn có thể sẽ diễn ra vào tuần tới.Nếu diễn ra,đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc bị thẩm vấn trực tiếp.Các công tố viên cáo buộc bà Park đã để cho người bạn thân là bà Choi Soon-sil can thiệp vào các công việc của nhà nước mặc dù không có chức danh chính thức trong chính phủ, cũng như đồng lõa với bà này gây sức ép để các công ty lớn của Hàn Quốc đóng góp cho hai quỹ do bà Choi đứng tên và tư lợi từ các quỹ này.Bà Park đã bị Quốc hội luận tội và bị đình chỉ chức vụ trong quá trình chờ Tòa án Hiến pháp quyết định có chấp thuận nội dung luận tội của quốc hội hay không. Nếu Tòa ủng hộ các nội dung luận tội của Quốc hội, một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày sau đó.Trong một diễn biến liên quan, một cuộc thăm dò mới nhất về các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc cho thấy Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã vươn lên vị trí thứ hai, sau khi cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố không ra tranh cử.Theo kết quả cuộc thăm dò, do Realmeter thực hiện trong tuần này đối với 1.508 cử tri, ông Hwang nhận được 15,9% ủng hộ, tăng 3,5% so với cuộc thăm dò tuần trước.Đây là lần đầu tiên ông Hwang đứng vị trí thứ hai trong các cuộc thăm dò về ứng cử viên tổng thống. Ông Hwang là cựu Bộ trưởng Tư pháp và đã xây dựng một hình ảnh cá nhân là một nhà quản lý vững vàng trong bối cảnh khủng hoảng chính trị.Dù đứng thứ hai, nhưng ông Hwang vẫn thua xa ứng cử viên Moon Jae-in, cựu Chủ tịch đảng Minjoo (Dân chủ đồng hành, đảng đối lập lớn nhất của Hàn Quốc).Ông Moon nhận được 33,2% người ủng hộ, tăng 2% so với cuộc thăm dò tuần trước, và liên tục đứng ở vị trí đầu tiên trong các cuộc thăm dò 6 tuần vừa qua.Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Nam Chungcheong Ahn Hee-jung cũng là thành viên đảng Minjoo, nhận được 15,7% ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ ông Ahn liên tục tăng trong 3 tuần liên tiếp./.