Ảnh minh họa. (Nguồn: howstuffworks.com)

Theo AFP, ngày 27/7, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo 4 công dân nước này, những người đã bị bắt tại Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua do cáo buộc thực hiện “các hoạt động bất hợp pháp,” đã trở về nhà an toàn.Tuy nhiên 2 người Nhật Bản khác hiện vẫn bị giam giữ.Theo ông Suga, 4 người được thả nằm trong số 6 người bị giam giữ tại các tỉnh Sơn Đông và Hải Nam (Trung Quốc) hồi tháng 3 vừa qua.Phát biểu với báo giới, ông Suga cho hay: “Trong khi chúng tôi đang tiến hành liên lạc cần thiết với các cơ quan chức năng Trung Quốc, thì tôi xin không bình luận chi tiết về những người hiện vẫn đang bị giam giữ.”Ông Suga cũng không bình luận về lý do tại sao 6 người trên bị bắt giữ và tại sao một số người trong số đó được thả.Hồi đầu năm nay, ông Suga cho biết giới chức Trung Quốc đã nói với phía Tokyo rằng 6 người kể trên “vi phạm luật pháp" Trung Quốc, song không cung cấp chi tiết.Kể từ năm 2015, Trung Quốc đã giam giữ 5 công dân Nhật Bản khác, chủ yếu do bị tình nghi hoạt động gián điệp./.