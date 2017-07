Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: sampi.co)

Ngày 21/7, Bộ Công an Trung Quốc (MPS) cho biết cảnh sát tỉnh Quảng Đông đã tiến hành điều tra Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền bá văn hóa Hội thiện tâm thành phố Thâm Quyến vì hành vi tổ chức và chỉ đạo hoạt động bán hàng đa cấp.Trương Thiên Minh, người đại diện theo pháp luật của công ty này, cùng với nhiều nghi phạm khác đã bị cảnh sát áp dụng các biện pháp cưỡng chế như triệu tập thẩm vấn, giám sát nơi ở, tạm giữ hoặc bắt giam.Theo kết quả điều tra ban đầu, với chiêu bài “giúp đỡ người nghèo và cùng nhau làm giàu,” Trương Thiên Minh cùng đồng bọn đã dụ dỗ các nạn nhân tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp và lừa gạt rất nhiều tiền bạc và tài sản của những người này.MPS nêu rõ tội phạm bán hàng đa cấp đã bùng nổ ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Với những chiêu trò như “giúp đỡ nhau về tài chính,” “ái tâm từ thiện,” “tiền giả,” “thương mại điện tử” và “WeChat marketing,” những đối tượng này đã dụ dỗ và lừa gạt những người nhẹ dạ sa chân vào các hoạt động bán hàng đa cấp, từ đó xâm phạm đến an ninh tài sản của người dân, gây rối nghiêm trọng trật tự xã hội và kinh tế.Cơ quan công an Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch trấn áp cao điểm các đối tượng tội phạm bán hàng đa cấp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của toàn xã hội đối với hình thức tội phạm này./.