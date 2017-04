Diễn đàn doanh nghiệp “Kinh doanh với thị trường Kazakhstan”. (Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Nhận lời mời của đảng Nur Otan cầm quyền, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 20 đến 25/4.Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu đảng ta đã có các cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu đảng Nur Otan do Phó Chủ tịch thứ nhất của đảng Nur Otan M.A. Kul-Mukhamed dẫn đầu; với Đoàn đại biểu đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Akhmetbekov Zhambyl Auzhannovich dẫn đầu; và hội kiến với Phó Chủ tịch Hạ viện G.I Isimbayeva.Hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi nước, mỗi đảng; trao đổi ý kiến về việc hai Đảng cầm quyền chính thức thiết lập quan hệ, các biện pháp thúc đẩy quan hệ đảng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ nhiều mặt giữa Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước; trao đổi các biện pháp cùng phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới.Bên cạnh đó, hai bên còn trao đổi sâu rộng các biện pháp tăng cường quan hệ với hai Đảng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương nhiều mặt, nhất là hợp tác về kinh tế.Lãnh đạo hai đảng đều bày tỏ sự khâm phục đối với Đảng ta; cho rằng những người cộng sản Việt Nam là tấm gương sáng đối với những người cộng sản trên thế giới.Hai bên cũng hài lòng nhận thấy sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước luôn có vị trí quan trọng, nhất là những hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội sẽ góp phần tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan ngày càng đi vào chiều sâu.Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hai nước đang có những bước phát triển tích cực trong một số lĩnh vực như thương mại, giao thông - vận tải, văn hóa - thể thao…Kazakhstan coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này tại khu vực châu Á​-Thái Bình Dương.Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã thông báo với phía Kazakhstan về tình hình kinh tế​-xã hội, chính sách đối ngoại của Việt Nam, cũng như về tình hình Biển Đông và lập trường của Việt Nam.Ông Hoàng Bình Quân cũng bày tỏ mong muốn Kazakhstan tích cực ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải​-hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982./.