Binh sỹ NATO. (Nguồn: nato.int)

Ngày 8/2, Tư lệnh Lực lượng Bộ binh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Trung Tướng Darryl A. Williams đã tới thăm Estonia, thảo luận với giới chức quốc phòng nước này tiến trình triển khai Kế hoạch Tăng cường lực lượng NATO tại các quốc gia Baltic và Ba Lan.Trong thời gian ở thăm Estonia, tướng Williams đã hội đàm với Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Estonia - Tướng Indrek Sirel, về tình hình an ninh khu vực Biển Baltic. Tướng Sirel cho rằng việc triển khai lực lượng đa quốc gia của NATO tại các nước Baltic và Ba Lan góp phần bảo đảm phòng thủ tập thể nội khối.Hơn 1.000 binh sỹ Anh và Pháp, cùng các trang thiết bị quân sự hạng nặng đã bắt đầu triển khai đến Estonia trong tháng qua theo một thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Warsaw (Ba Lan) về triển khai các đơn vị chiến đấu đa quốc gia của NATO ở các nước Baltic và Ba Lan.Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/2, Sở Thông tin Estonia đã công bố một báo cáo mang tên "Estonia trong bức tranh an ninh quốc tế năm 2017," do Cơ quan đặc biệt trực thuộc Bộ Quốc phòng nước này soạn thảo. Văn kiện này đánh giá rất ít khả năng các nước NATO tấn công Nga.Tài liệu trên đồng thời cũng chỉ rõ lập trường của Estonia, căn cứ tình hình thực tế, coi "Liên bang Nga là quốc gia duy nhất có thể đe dọa nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Estonia."Theo Giám đốc Cơ quan đặc biệt này, ông Mikk Marranos, giữa Nga và phương Tây đang diễn ra cuộc chiến tranh thông tin, và điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến quốc gia Baltic này./.