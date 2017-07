(Ảnh minh họa: Trần Hoàng Ngọc/TTXVN)

Ngày 31/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm 2 vụ án ma túy và đã tuyên phạt các mức án nghiêm khắc nhất, nhằm răn đe, cảnh cáo và phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm tương tự.Bị cáo Phan Văn Hùng (sinh năm 1981, trú tại huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) bị Tòa tuyên án phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định Điều 194, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 29/12/2016, tại khu vực cây xăng Nam Đuống (thuộc địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên), lực lượng Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng 5 - Cục cảnh sát điều tra về ma túy (C47) - Bộ Công an trong khi đang làm nhiệm vụ đã bắt quả tang Phan Văn Hùng điều khiển ôtô 5 chỗ, bên trong hộc nhựa gần ghế lái đựng 2 túi nilon chứa 1.756,94 gam ma túy.Khám xét xe ôtô của Hùng, cơ quan điều tra thu giữ trong hộp tựa tay ghế sau xe ôtô 1 túi nylon màu đen, bên trong có 2 túi nylon màu trắng chứa tinh thể màu trắng được cất giấu kỹ. Qua giám định, kết luận là Methamphetamine, tổng cân nặng 1.854,52 gam.Tại cơ quan điều tra, Hùng khai, khoảng 19 giờ ngày 28/12/2016, có một người đàn ông người Trung Quốc gọi điện thoại thuê Hùng mang 5 túi ma túy đá từ Lạng Sơn về Bắc Giang và Hà Nội để bán cho khách với tiền công là 10 triệu đồng/túi. Hùng đồng ý và lấy số điện thoại của người nhận. Ngay trước khi bị lực lượng công an bắt giữ, Hùng đã kịp giao hơn 900 gam ma túy cùng tinh chất cho một đối tượng lạ mặt ở Bắc Giang. Cơ quan chức năng xác định, tổng số ma túy Hùng đã mua bán lên đến 4.514,325 gam ma túy tổng hợp Methamphetamine.Đối với đối tượng người Trung Quốc thuê Hùng mang ma túy đi bán, do Hùng khai không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể và không nhớ số điện thoại nên không có căn cứ để xác minh làm rõ.Cùng ngày, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Chu Văn Phi (sinh năm 1971, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội) lĩnh án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Quang Ước (sinh năm 1984, trú tại phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.Tại phiên tòa, đã làm rõ: Khoảng 21 giờ ngày 15/10/2016, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu đô thị Time City (khu vực Minh Khai, Hà Nội) tổ công tác Y15-141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện Nguyễn Quang Ước đang điều khiển xe máy vi phạm giao thông (không có BKS) nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện, thu giữ được 3 túi nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng. Theo giám định của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận, 3 túi nilon trên là Ketamine, có trọng lượng hơn 145 gram.Nguyễn Quang Ước khai, trong thời gian thi hành án tại Trại tạm giam T16 - BCA, Ước có quen một người tên Chu Văn Phi. Chiều 15/10/2016, Ước đến nhà Phi chơi. Tại đây, Phi đã giao cho Ước 1 hộp giấy, bên trong có 3 gói ma túy để mang về Hà Nội giao “hàng.” Khi Ước đi đến khu vực Chùa Bộc (Hà Nội) có điện thoại gọi đến yêu cầu giao “hàng” ở đường Minh Khai, nhưng khi đi đến khu đô thị Time City thì Ước bị kiểm tra và bắt giữ tại chỗ.Từ lời khai trên của Ước, ngày 20/10/2016, cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Chu Văn Phi. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ của Phi 1.150 gram ma túy.Cơ quan chức năng xác định, Phi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 1.295 gram ma túy, Ước phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 145 gram ma túy.Tại phiên tòa xét xử, cả hai bị cáo Phi và Ước đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, có thái độ ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử cho hưởng lượng khoan hồng để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời./.