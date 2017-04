Từ trái qua phải: Chánh án Tòa án phúc thẩm New Zealand Stephan Kos, Thứ trưởng Bô Tư pháp Lê Tiến Châu, Tổng Chướng Lý Christopher Finlayson và Đại sứ Nguyễn Việt Dũng. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Theo phóng viên TTXVN tại Châu Đại Dương, ngày 24/4 tại thủ đô Wellington, Đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam do Thứ trưởng Lê Tiến Châu, Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ngài Christopher Finlayson, Bộ trưởng Tư pháp New Zealand.Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tiến Châu cho biết kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, quan hệ hợp giữa Việt Nam và New Zealand đã có những bước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như chính trị, thương mại, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, nông nghiệp và giao lưu nhân dân.Thương mại hàng hóa hai chiều đã tăng 150% kể từ năm 2009 và đạt mức 1,15 tỷ đôla NZ vào năm 2016. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác về tư pháp và đào tạo pháp luật giữa hai quốc gia chưa được phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng.Bộ Tư Pháp Việt Nam mới chỉ thụ hưởng các học bổng của New Zealand như Chương trình Đào tạo tiếng Anh cho công chức nhà nước (ELTO) và đào tạo tiếng Anh cho lãnh đạo cấp cao của Việt Nam (ELTSO).Theo Thứ trưởng Lê Tiến Châu, New Zealand có thế mạnh về giáo dục và đào tạo. Việc Việt Nam và New Zealand tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước hướng tới Đối tác chiến lược.Hiện Bộ Tư pháp Việt Nam mong muốn phối hợp và thúc đẩy quan hệ hợp tác với New Zealand trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ, Ngành Tư pháp Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.Đồng ý với quan điểm của Thứ trướng Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Christopher Finlayson đã chia sẻ sự cần thiết của sự hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai nước và cho rằng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp nên được bắt đầu từ lĩnh vực đào tạo pháp luật.Theo Bộ trưởng Christopher Finlayson, khi quan hệ hợp tác về thương mại giữa hai nước phát triển thì New Zealand và Việt Nam cần nghiên cứu, đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp nhằm giúp xây dựng một cơ chế phối hợp trong giải quyết các tranh chấp thương mại một cách nhanh chóng và hiệu quả.Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy việc thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước với ưu tiên trước mắt là các chương trình hợp tác đào tạo cán bộ pháp luật của Bộ, Ngành Tư pháp nói chung và các chương trình hợp tác đào tạo của Đại học Luật Hà Nội với các cơ sở đào tạo Luật của New Zealand trong thời gian tới.Tiếp tục chuyến công tác tại New Zealand, ngày 25/4, Đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam sẽ thăm thành phố Hamilton và làm việc với Đại học Waikato, một trong những đại học hàng đầu của New Zealand./.