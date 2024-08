Acecook Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia

Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam có năm thứ hai liên tiếp đồng hành cùng Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia trên cương vị Nhà tài trợ chính. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chiều 26/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam (Acecook Việt Nam) tổ chức Lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Acecook 2024.

Theo đó, Acecook Việt Nam tiếp tục trở thành Nhà tài trợ chính của giải đấu chuyên nghiệp dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên (U15) được tổ chức với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc thuộc hệ thống giải của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Nhìn lại hành trình đã qua từ năm 2018 đến nay, Acecook Việt Nam đã luôn nỗ lực để đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá nước nhà. Không chỉ là Nhà tài trợ chính của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, Acecook Việt Nam luôn dành sự quan tâm và nuôi dưỡng sự phát triển bóng đá trẻ qua việc thực hiện tài trợ các giải đấu như: Giải Bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản; Giải Bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam 2023, 2024; Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc Gia - Cúp Acecook 2023.

Acecook Việt Nam: "Cùng bóng đá Việt bền chí kiên tâm-vững vàng tạo kỳ tích" Trong vai trò đối tác chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Acecook Việt Nam luôn hỗ trợ và cam kết đồng hành lâu dài cùng các đội tuyển Việt Nam trên con đường nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kỳ vọng giải đấu không chỉ là sân chơi chắp cánh ước mơ cho những cầu thủ trẻ mà còn góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm vị thế bóng đá Việt Nam, chinh phục những đỉnh cao mới.

"Cam kết của Acecook Việt Nam trong việc đồng hành cùng nền bóng đá nước nhà trên mọi hành trình kể từ năm 2018 đến nay đã, đang và sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị của niềm tin và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt,” ông Nguyễn Minh Châu nhấn mạnh.

Năm nay, Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Acecook 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/8/2024 đến ngày 12/9/2024 tại Sân vận động PVF Hưng Yên.

Sau vòng đấu loại, Giải đã xác định được 12 đội bóng xuất sắc nhất sẽ góp mặt tại Vòng chung kết gồm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội, PVF, Thể Công-Viettel, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Long An.

12 đội sẽ bốc thăm chia thành 3 bảng đấu A, B, C và thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm (thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm) để tìm ra 8 đội bóng xuất sắc nhất (lần lượt là 6 đội xếp nhất, nhì của 3 bảng đấu cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất) sẽ tiếp tục thi đấu các lượt trận Tứ kết, Bán kết và Chung kết.

Theo kết quả bốc thăm của Ban tổ chức, chủ nhà và cũng là Đương kim vô địch của giải đấu - Câu lạc bộ PVF - sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương với trận đấu khai mạc ở bảng A, tiếp đón đối thủ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội trên Sân vận động PVF Hưng Yên vào ngày 31/8. Cùng nằm ở bảng A còn có hai đội bóng khác là SHB Đà Nẵng và Đồng Nai.

Chủ nhà và cũng là Đương kim vô địch của giải đấu, Câu lạc bộ PVF (áo đỏ) sẽ nằm ở bảng A. (Ảnh: VFF)

Đương kim Á quân của giải đấu là Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C với các đối thủ: LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Đông Á Thanh Hóa và Long An. Bảng đấu còn lại là bảng B có sự góp mặt của các đội: Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Thể Công-Viettel và Quảng Ngãi.

Về cơ cấu giải thưởng, đội giành chức vô địch Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Acecook 2024 sẽ nhận giải thưởng 100 triệu đồng; đội Á quân nhận giải thưởng 80 triệu đồng và hai đội đồng hạng Ba nhận 50 triệu đồng/đội. Đội Phong cách nhận giải thưởng 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao các giải thưởng phụ cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Tổ trọng tài xuất sắc, mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng./.