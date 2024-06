(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 7/6 tại Hà Nội, Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức Hội nghị VNNIC Internet Conference 2024.

Với mục tiêu cùng cộng đồng chuyên gia thảo luận về cơ hội, thách thức và định hướng phát triển hạ tầng Internet trong kỷ nguyên mới, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức sự kiện thường niên VNNIC Internet Conference 2024 với chủ đề "An toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển các công nghệ mới." (Secure and sustainable Internet Infrastructure in the development of emerging technologies). Sự kiện thu hút 400 Lãnh đạo/CEO và các chuyên gia, kỹ sư Internet trong nước và quốc tế.

Hội thảo tập trung khai thác các vấn đề về an toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển của các công nghệ mới, với 3 phiên chuyên đề chiều cùng ngày được tổ chức song song, gồm: (1) Hạ tầng Internet và các công nghệ mới, (2) Tin cậy, an toàn trong hoạt động Internet, (3) Cuộc họp hội đồng IPv6 Forum khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Sự kiện năm nay có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực Internet như: Ông Paul Wilson, Giám đốc Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APNIC); ông Paresh Khatrti, CTO - Nokia (khu vực châu Á - Thái Bình Dương); ông Geoff Huston, Chief Scientist – APNIC; ông Bill Woodcock, CEO - Packet Clearing House, với các bài trình bày về những vấn đề đang được quan tâm hàng đầu và giải pháp an toàn, bền vững hạ tầng Internet trước bối cảnh “chạy đua” của các công nghệ mới.

Các nội dung trọng tâm được trao đổi tại sự kiện xoay quanh việc ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới trong quản lý, phát triển hạ tầng Internet; ứng dụng công nghệ trong đánh giá, giám sát, đo lường và khai thác dữ liệu Internet phục vụ việc xây dựng hạ tầng số, chuyển đổi số Quốc gia; hạ tầng Internet và các công nghệ mới (IPv6, 5G, 6G, AI,…).

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết để đáp ứng giai đoạn chuyển đổi số, hạ tầng số Việt Nam phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn.

Theo Thứ trưởng Dũng, để đáp ứng sự phát triển của các dịch vụ Internet, công nghệ mới, hạ tầng Internet Việt Nam cần thay đổi, cải tiến, tương thích với sự phát triển của các công nghệ mới nhưng đảm bảo sự an toàn, bền vững. Sự phát triển, đảm bảo an toàn bền vững hạ tầng là nền tảng từ gốc của sự phát triển.

Làm thế nào để biến Internet thành một nơi an toàn hơn và tích cực hơn? Kết quả nghiên cứu mới đăng trên báo New York Post cho thấy có tới 95% thanh thiếu niên và 40% trẻ em trong độ tuổi từ 8-12 sử dụng mạng xã hội.

Với chủ đề “An toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển các công nghệ mới," hội thảo là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia quốc tế, trong nước cùng thảo luận, kết nối, hợp tác, qua đó xác định được các giải pháp hướng tới phát triển hạ tầng Internet Việt Nam hiện đại, thông minh, an toàn, là nền tảng cốt lõi cho Internet Việt Nam phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn; bảo vệ, đem lại các giá trị cho người sử dụng, cho toàn thể xã hội.

Hội nghị VNNIC Internet Conference 2024 cũng là dịp để cộng đồng Internet Việt Nam học hỏi, kết nối, hợp tác với các chuyên gia, các tổ chức, doanh nghiệp lĩnh vực Internet, ICT hàng đầu thế giới.

Sự kiện còn có hoạt động dành riêng, mở rộng cho sinh viên nhằm tạo điều kiện giới trẻ ứng dụng, khai thác giá trị Internet và tài nguyên Internet, tên miền quốc gia “.vn” trong học tập và khởi nghiệp./.