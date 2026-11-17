Ngày 17/11, truyền thông Trung Quốc như Tân Hoa Xã, mạng Nhân Dân, Nhật báo Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu, mạng Tin tức Trung Quốc… đã đồng loạt đưa tin về chuyến công tác đến Trung Quốc dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tân Hoa xã, mạng Quang Minh… cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh việc trong những năm gần đây, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng và hai nước đã duy trì trao đổi chặt chẽ và đạt được sự đồng thuận quan trọng về việc đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng Chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam ở cấp cao hơn, có ý nghĩa chiến lược, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Ảnh chụp màn hình Tân Hoa xã đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với Việt Nam, kiên định ủng hộ lẫn nhau, làm sâu sắc thêm trao đổi về quản trị Đảng và đảm bảo sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và xây dựng đất nước của cả Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần tăng cường sự tin cậy, đoàn kết, làm sâu sắc thêm hợp tác toàn diện; làm sâu sắc thêm kết nối đa chiều, thúc đẩy hội nhập lợi ích, đẩy nhanh việc thực hiện cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, mở rộng hợp tác trong chuyển đổi số, xanh và carbon thấp, tìm kiếm hợp tác trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); tăng cường giao lưu nhân dân, cùng tổ chức tốt "Năm Hợp tác du lịch Trung Quốc-Việt Nam" để đưa nhân dân hai nước, đặc biệt là thanh niên, xích lại gần nhau hơn; cần kiểm soát tốt những bất đồng trên biển và thúc đẩy hợp tác hàng hải một cách ổn định; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Hợp tác ASEAN-Trung Quốc và Hợp tác Mekong-Lan Thương, cùng làm tốt vai trò nước chủ nhà APEC năm nay và năm tới.

Trước đó, ngay sau khi chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Bảo An Thâm Quyến, nhiều hãng truyền thông Trung Quốc như Đài Phát thanh, Truyền hình Quảng Đông, hãng Tin tức Trung Quốc, Tập đoàn Phát thanh điện ảnh truyền hình Thâm Quyến, mạng Quang Minh… đã đưa tin, đăng tải hình ảnh liên quan đến lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33.

Ngoài sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, các quan chức ngoại giao hai nước, truyền thông Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh đến không khí sôi động trong lễ đón với sự xuất hiện của Đội nghi lễ Quân đội Trung Quốc, thảm đỏ, cờ, hoa, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Quảng Đông và màn đồng diễn chào mừng của thiếu niên Trung Quốc.

Mạng Quang Minh đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN phát) Màn hình Dương Thành Vãn Báo đưa tin về lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay ở Thâm Quyến. (Ảnh: TTXVN phát) Màn hình hãng Tin tức Trung Quốc (Trung Quốc Tin tức xã) đưa tin về lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay ở Thâm Quyến. (Ảnh: TTXVN phát) Màn hình Tập đoàn Phát thanh Điện ảnh Truyền hình Thâm Quyến đưa tin về lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay ở Thâm Quyến. (Ảnh: TTXVN phát)

Đài Phát thanh truyền hình Quảng Đông cho rằng Trung Quốc và Việt Nam là nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, là Cộng đồng Chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là lựa chọn chiến lược.

Việt Nam là nước chủ nhà APEC 2027 vì thế Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị lần này cũng là để làm tốt công tác chuẩn bị cho Hội nghị sang năm.

Đưa tin về lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tập đoàn Phát thanh Điện ảnh Truyền hình Thâm Quyến nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp nhận chức nước chủ nhà APEC 2027, vì thế chuyến thăm làm việc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ để tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC mà còn là để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục nâng tầm tin cậy chiến lược, cùng xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế-thương mại theo hướng cân bằng, bền vững.